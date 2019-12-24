Ormanda darp sanıklarına tahliye

24.12.2019 11:03 | Son Güncelleme: 24.12.2019 11:08

Antalya'da 18 yaşındaki lise öğrencisini ormanda dakikalarca darp ettiği iddiasıyla yargılanan 4 sanık, tahliye edildi.



Olay, 31 Ocak Perşembe Günü Kepez ilçesi Mazı Dağı mevkisindeki ormanlık alanda meydana geldi. Lise öğrencisi S.D. (18), kız arkadaşı Amina S. (18) ile eve giderken karşılaştıkları 3 kız arkadaşı, otomobille gezmeyi teklif etti. S.D. ile Amina S. diğer kızların çağırdığı Mehmet C.Y.'nin (21) kullandığı otomobile bindi. Varsak ormanlık alana geldiklerinde Amina S., erkek arkadaşı Yasin K. (23) ile ilişkisi olduğu iddiasıyla S.D.'yi darp etti. Bir süre sonra grup yeniden otomobile binerek, Konuksever Mahallesi'nde boşluk alanda Yasin K. ile buluştu.



Gruptakilerden bazıları Yasin K.'nın otomobiline binerek, iki araçla yeniden Mazı Dağı mevkisindeki ormanlık alana gitti. Burada Yasin K. ve yanındakiler S.D.'yi darp etti. Zanlılar, genç kızı aralarına alıp yerlerde sürükleyip, dövdü ve parasını da gasp etmeye çalıştı. Dakikalarca süren darp anlarını kameraya kaydeden grup, S.D.'yi, olayı kimseye anlatmamasını söyleyerek, şikayetçi olması halinde ailesine de zarar vermekle tehdit etti.



Görüntülerin basına yansımasıyla Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, kimliklerini belirledikleri 3'ü 18 yaşından küçük 6 şüpheliyi eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı. Amina S. ve Yasin K. tutuklanırken, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Mehmet C.Y. ise daha sonra tutuklandı. Yaşları 18'den küçük olan diğer şüpheliler M.S., M.G. ve S.D.K. ise Çocuk Suçları Soruşturma Savcılığındaki ifade işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. S.D.K. tutuklanırken, M.S. ile M.G. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.



Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar, taraf avukatları ve sanıkların yakınları katıldı. Mütalaasını veren duruşma savcısı, sanıkların cezalandırılmalarını, sanıklardan Amina S. ve Yasin K.'nın tutukluluk hallerinin devamını, diğer sanıklar Mehmet C.Y. ve S.D.K.'nın tahliye edilmesini talep etti. Mahkeme heyeti sanıkların tutuklu kaldıkları süreyi göz önünde bulundurarak, hepsinin ayrı ayrı tahliyesine karar verip duruşmayı erteledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA