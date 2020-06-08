Ormanda çıkan yangın drone ile havadan gözlem sayesinde kısa sürede söndürüldü
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Ormanda çıkan yangın drone ile havadan gözlem sayesinde kısa sürede söndürüldü

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde ormanda çıkan yangın, ekiplerin drone ile havadan gözlem yapması sonucu kısa sürede söndürüldü.

08.06.2020 13:14 | Son Güncelleme: 08.06.2020 13:19

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde ormanda çıkan yangın, ekiplerin drone ile havadan gözlem yapması sonucu kısa sürede söndürüldü.

İmircik köyü yakınlarında ormanda çıkan yangını gören köylüler itfaiye ekiplerine haber verdi. Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına su tankeri, arazöz ile müdahale etti.

Ekipler yangına müdahale ederken drone ile de yangını havadan görüntüledi.

Görüntülerden yola çıkan ekipler yangını büyümeden kısa sürede söndürdü.

Yangında yaklaşık 1,2 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Ormanda çıkan yangın drone ile havadan gözlem sayesinde kısa sürede söndürüldü

Kaynak: AA

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