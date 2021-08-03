Ormanda cesedi bulunan kadının kimliği belli oldu
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Ormanda cesedi bulunan kadının kimliği belli oldu

Ormanda cesedi bulunan kadının kimliği belli oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda bulunan kadın cesedinin Medine Ulutaş'a ait olduğu belirlendi.

Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda bulunan kadın cesedinin Medine Ulutaş'a ait olduğu belirlendi.

İlçeye bağlı Minnetli Mahallesi'nde 29 Temmuz Perşembe günü ormanlık alanda başından vurulmuş bir kadın cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Savcının incelemesinin ardından kimliği belirlenemeyen kadının cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Yapılan araştırmalar sonucunda kadının Kozan'a bağlı Çamlarca Mahallesi nüfusuna kayıtlı Medine Ulutaş olduğu tespit edildi. Gerekli işlemler yapıldıktan sonra ailesine teslim edilen cenaze toprağa verildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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