Ormanda cesedi bulunan hemşire toprağa verildi

PAMUKKALE, DENİZLİ (DHA) - DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde ortadan kaybolduktan sonra ormanda bulunan hemşire Batuhan Yiğit (23), toprağa verildi. Yiğit'in, falçatayla bileklerini, ardından da boynundaki şahdamarını keserek intihar ettiği belirlendi.

Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü'nden bu yıl mezun olan Batuhan Yiğit, 30 Aralık günü öğle saatlerinde, Karşıyaka Mahallesi'nde ailesiyle yaşadığı evden arkadaşlarıyla buluşacağını söyleyerek çıktı. Yiğit, akşam eve dönmedi. Cep telefonuna da cevap vermeyen Yiğit'in gidebileceği yerlere bakan yakınları, ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. Üniversiteden mezun olduktan sonra ataması İstanbul Üsküdar'daki hastaneye yapılan Yiğit'in bulunması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Yiğit'in cenazesi, bugün öğle vakti beklenmeden Gümüşler Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından toprağa verildi.