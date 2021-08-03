Ormanda cesedi bulunan Emine öğretmen toprağa verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ormanda cesedi bulunan Emine öğretmen toprağa verildi

Ormanda cesedi bulunan Emine öğretmen toprağa verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde kaybolduktan 4 gün sonra ormanlık alanda ağaçta asılı halde cesedi bulunan öğretmen Emine Gökkız'ın (45) cenazesi, memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde toprağa verildi.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde kaybolduktan 4 gün sonra ormanlık alanda ağaçta asılı halde cesedi bulunan öğretmen Emine Gökkız'ın (45) cenazesi, memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, İzmir'in Menemen ilçesinde öğretmen olan evli ve 2 çocuk annesi Emine Gökkız, 30 Temmuz günü sabah saatlerinde eşofmanlarını giyerek ve sadece yanına cep telefonunu alarak evden çıktı. İddiaya göre, merkez Pınarbaşı Mahallesi Boğasak mevkiindeki ormanlık alana spor yapmak için giden Emine Gökkız'dan yakınları bir süre sonra haber alamadı. Telefonu bir gün boyunca açık olan ve arandığında çalan Emine öğretmen için yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu. Ormanlık alanda kaybolan Emine Gökkız için polis, jandarma ve AFAD ekipleri ve halkın da desteği ile arama kurtarma çalışması başlatılmıştı. Arama kurtarma çalışmasının 4'üncü gününde öğretmen Emine Gökkız'ın cesedi Haymalı bölgesinde ormanlık alanda iple bir ağaca asılı vaziyette bulundu.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Emine Gökkız'ın cenazesi Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Burada yapılan ön otopside Emine öğretmenin asılmaya bağlı iple boynunun kırılması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan işlemlerin ardından ailesine teslim edilen Emine Gökkız'ın cenazesi Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Bekereci köyünde toprağa verildi. - OSMANİYE

Ormanda cesedi bulunan Emine öğretmen toprağa verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

4 gündür her yerde aranan kayıp Emine öğretmenin cansız bedeni bulundu
4 gündür her yerde aranan kayıp Emine öğretmenin cansız bedeni bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Haydar Aliyev Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Yusuf Güney Prens William Diana Spencer
Spor Muslera Can Bartu Ecem Güzel Metin Oktay Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ormanda cesedi bulunan Emine öğretmen toprağa verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 16:27:00. #1.14#

title