Ormanda büyük şok: Çakal, karga, tilki ve köpeği telef olmuş halde buldular
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Ormanda büyük şok: Çakal, karga, tilki ve köpeği telef olmuş halde buldular

Ormanda büyük şok: Çakal, karga, tilki ve köpeği telef olmuş halde buldular -Piknikçiler büyük şok yaşadı Kaynaşlı ilçesinde piknik yapmak için ormana çıkan piknikçiler yabani hayvanların ve 1 köpeği ölmüş halde bulunca büyük şok yaşadı.

13.06.2020 16:58 | Son Güncelleme: 13.06.2020 17:41

Ormanda büyük şok: Çakal, karga, tilki ve köpeği telef olmuş halde buldular

-Piknikçiler büyük şok yaşadı

DÜZCE - Kaynaşlı ilçesinde piknik yapmak için ormana çıkan piknikçiler yabani hayvanların ve 1 köpeği ölmüş halde bulunca büyük şok yaşadı. 1 çakal, 2 tilki, 1 karga ve 1 köpeğin zehirlenerek öldüğünü düşünen piknikçilerin durumu bildirmesiyle zabıta, polis ekipleri ile Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri hayvanların ormana gelerek inceleme yaptı.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde havanın güneşli olması nedeniyle Gırgın Çayırı mesire alanına giden piknikçiler burada 1 çakal, 2 tilki, 1 karga ve 1 köpeğin ölü olarak yattığını gördüler. Hayvanların zehirlendiğini düşünen piknikçiler durumu hemen Kaynaşlı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Zabıta ekipleri de Kaynaşlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Ekipler hayvanların telef olduğu mesire alanına gelerek incelemelerde bulundu. Ölü hayvanları bulan Hüseyin Aydın, "Tilkiler ve çakallar vardı, karga vardı. Hepsi bir anda ölmüşler. Yüzde 100 zehirlenme olayı. Bu kadar tesadüf olamaz. İhbarı kız kardeşim etti. Karakola gidip ifade verecekler" dedi.

Daha sonra ölü hayvanları bulan piknikçilerden de bilgiler alan ekipler daha sonra hayvanların cesetlerinin bulunduğu ilçe çöplüğüne gittiler. Burada Tarım Orman İl Müdürlüğü'ne bağlı veteriner Hekim Halil Avşar, ölü hayvanları inceledi. Veteriner Hekim Avşar, yaptığı ilk incelemenin ardından ekiplere bilgi vererek; "Benim yaptığım makroskopik muayenede gördüğüm kadarıyla diş etlerinde ve dillerinin üzerinde pas lekeleri var. Gözlerinin altında kanamalar var. Bunlar fiziksel muayene olarak zehirlenme belirtileridir. Biz kesin tanı için sindirim sisteminden bazı numuneler alacağız. Midesinden bağırsak içeriği ile birlikte Pendik Veteriner Araştırma Enstitüsüne gönderdiğimizde inşallah kesin neticeyi alırız. Bunu dondurucu kutulara koyarak kargo açıksa kargoyla değilse resmi araçla yerine ulaşacak" dedi.

Ekipler şehir çöplüğünde tutanak tutulmasının ardından 3-4 gün içinde gelecek sonuca göre işlem yapmak üzere ayrıldılar.

Ormanda büyük şok: Çakal, karga, tilki ve köpeği telef olmuş halde buldular

Kaynak: İHA

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