Ormanda bulunan yavru karaca ile puhu kuşu korumaya alındı Ormanda bulunan yavru karaca ile puhu kuşu korumaya alındıTEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde ormanlık alanda vatandaşların bulduğu her ikisi de yavru olan karaca ile puhu kuşu, korumaya alındı.

Ormanda bulunan yavru karaca ile puhu kuşu korumaya alındı TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde ormanlık alanda vatandaşların bulduğu her ikisi de yavru olan karaca ile puhu kuşu, korumaya alındı. Saray'da ormanlık alanda vatandaşlar farklı zamanlarda bir yavru karaca ile puhu kuşu buldu. İhbar üzerine bölgeye giden Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) İl Şube Müdürlüğü ekipleri, yavru hayvanları aldı. İlk müdahaleleri Tekirdağ'da yapılan yaralı hayvanlar, İstanbul Polonezköy Yaban Hayvanı Üretim Şefliği'ne teslim edildi. Saray'da ormanlık alanda vatandaşlar farklı zamanlarda bir yavru karaca ile puhu kuşu buldu. İhbar üzerine bölgeye giden Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) İl Şube Müdürlüğü ekipleri, yavru hayvanları aldı. İlk müdahaleleri Tekirdağ'da yapılan yaralı hayvanlar, İstanbul Polonezköy Yaban Hayvanı Üretim Şefliği'ne teslim edildi. Yavru hayvanların kendi başlarına yaşayabilecek erişkinliğe ulaşmalarının ardından yeniden doğaya salınacağı belirtildi.

Kaynak: DHA