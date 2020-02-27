Ormanda bulunan yaralı ceylan tedavi altına alındı
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Ormanda bulunan yaralı ceylan tedavi altına alındı

Bolu'da ormanda yaralı halde bulunan yavru ceylan tedavi altına alındı.

27.02.2020 12:32 | Son Güncelleme: 27.02.2020 12:48
Ormanda bulunan yaralı ceylan tedavi altına alındı

'da ormanda yaralı halde bulunan yavru ceylan tedavi altına alındı.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ilçesine bağlı Çavuşderesi Köyü mevkinde bir vatandaşın yaralı halde bulduğu yavru ceylanı Mudurnu yetkililerine teslim ettiği ifade edildi.

Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan ceylanın daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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