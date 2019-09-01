01.09.2019 21:46

Ormanda böcek ısıran Kazak asıllı adam öldü

BURSA - Bursa Alanyurt Yeni Mahallede meydana gelen olayda 36 yaşındaki Sabır Tutadze isimli Kazak asıllı genç, yüksek ateş şikayeti ile geldiği İnegöl Devlet Hastanesi'nde vücudu mosmor olduktan sonra hayatını kaybetti.

Olay, İnegöl'e bağlı Alanyurt Yeni Mahallede meydana geldi. Alınan bilgilere göre Kazakistan'dan Cuma günü İnegöl'e gelen 36 yaşındaki Sabır Tutadze İsimli genç Cumartesi günü yaşadıkları eve içecek su getirmek için yakınları ile İnegöl'e bağlı Kırsal Kıran Mahallesine gitti.

Su doldurduktan sonra eve dönen Sabır Tutadze akşam saatlerinde boğazlarının ağrıdığını ve vücudunda halsizlik olduğunu belirten 36 yaşındaki genç odasına giderek uyumaya çalıştı. Gecenin ilerleyen saatlerinde ateşi iyice artan Sabır Tutadze yakınları tarafından sabahın erken saatlerinde İnegöl Devlet hastanesi acil servisine getirilerek tedavi altına alındı. Burada tedavi altına alınan ve vücudu saatler içerisinde mosmor olan genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hastane personeli tarafından olay Hastane polisine bildirildi. Emniyet güçleri olayı nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bildirdi. Olayı şüpheli bulan İnegöl Cumhuriyet Savcısı tarafından 36 yaşındaki Sabır Tutadze'nin kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cansız bedeni Bursa Adli Tıp kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

Kaynak: İHA