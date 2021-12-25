Ormanda avlanırken komşusunu vurdu: 1 yaralı - Haberler
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Ormanda avlanırken komşusunu vurdu: 1 yaralı

Ormanda avlanırken komşusunu vurdu: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bartın'da bir kişi ormanda avlanmaya çıktığı sırada komşusunu tüfekle vurdu.

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BARTIN (İHA) - Bartın'da bir kişi ormanda avlanmaya çıktığı sırada komşusunu tüfekle vurdu.

Olay, Bartın'ın Topluca köyünde yaşandı. Taş ocakları yakınında meydana gelen olayda H.K. aynı köyden olan komşusu M.G.'yi (51) tüfekle vurdu. Olayın domuz avı sırasında kazaen meydana geldiği iddia edilirken ağır yaralanan M.G. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(Bülent Bostancı/İHA)

Ormanda avlanırken komşusunu vurdu: 1 yaralı

Ormanda avlanırken komşusunu vurdu: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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