Ormanda arının soktuğu kadın kurtarıldı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ormanlık alanda arının sokması nedeniyle fenalaşan kadına sağlık ekipleri itfaiyenin yardımı ile müdahale edebildi.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ormanlık alanda arının sokması nedeniyle fenalaşan kadına sağlık ekipleri itfaiyenin yardımı ile müdahale edebildi.
Aktaş Mahallesi'nde Emine Y. (50) yakınlarıyla kestane toplamak için gittiği ormanlık alanda yaban arısı tarafından sokuldu.
Emine Y'nin fenalaştığını gören yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ekipler, Emine Y'ye ulaşmakta zorluk çekince durumu itfaiyeden yardım istendi.
İtfaiye ekipleri, yamaçlık alanda yarım saat süren çalışmanın ardından Emine Y'yi çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.
İlçedeki özel bir hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.