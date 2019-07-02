Ormanda ağaç keserken üzerine ağaç devrilen kişi öldü

Ormanda ağaç keserken üzerine ağaç devrilen kişi öldü

Bozüyük ilçesinde kesim sırasında üzerine ağaç devrilen kişi hayatını kaybetti.

Ormanda ağaç keserken üzerine ağaç devrilen kişi öldü

Bozüyük ilçesinde kesim sırasında üzerine ağaç devrilen kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Muratdere köyü Pamukalan mevkisinde tarımsal kalkınma kooperatifi üyesi Bahri Akay'ın (61), ormanlık alanda kesim yaptığı sırada üzerine ağaç devrildi.
Olay yerinde yaşamını yitiren Akay'ın cesedi Bozüyük Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: AA
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