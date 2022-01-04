Ormanda açılan yolda tomruk kamyonu devrildi: 1 ölü - Haberler
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Ormanda açılan yolda tomruk kamyonu devrildi: 1 ölü

Ormanda açılan yolda tomruk kamyonu devrildi: 1 ölü
Demirören Haber Ajansı / Mithat Abakan - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde ormanda açılan stabilize yolda devrilen tomruk yüklü kamyonun şoförü Alaettin Atar (44), hayatını kaybetti.

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde ormanda açılan stabilize yolda devrilen tomruk yüklü kamyonun şoförü Alaettin Atar (44), hayatını kaybetti.

Manavgat'ta geçen temmuz ayında çıkan ve 10 günde söndürülen Türkiye'nin en büyük orman yangınının ardından zarar gören ağaçları temizleme çalışmaları sürüyor. Çeşitli kişi ve kurumlara ihale ile verilen çalışmalarda kesilen ağaçlar, kamyonlarla taşınıyor.

Dün saat 16.00 sıralarında Tilkiler Mahallesi, Yılanlı mevkisindeki yayla yolunda yüklediği tomrukları götüren Alaettin Atar'ın kullandığı 07 ASN 683 plakalı kamyon, stabilize yolda devrildi. Kazada Alaettin Atar hayatını kaybetti. Kamyondan çıkarılan Atar'ın cenazesi, Manavgat Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

'ALLAH'IM KAZA BELA VERMESİN'

Kazanın olduğu yere gelen Alaettin Atar'ın yakınları ve arkadaşları gözyaşı döktü. Atar'ın geçen aralık ayının son haftasında tomruk taşıma işini aldığı ve 26 Aralık'ta sosyal medya hesabından 'Allah'ın izni ile ilk yükümüzü sardık, Allah'ım kaza bela vermesin' paylaşımı yaptığı belirtildi.


Ormanda açılan yolda tomruk kamyonu devrildi: 1 ölü

Ormanda açılan yolda tomruk kamyonu devrildi: 1 ölü

Ormanda açılan yolda tomruk kamyonu devrildi: 1 ölü

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Demirören Haber Ajansı / Mithat Abakan - Son Dakika Haberleri

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