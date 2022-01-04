Ormanda açılan yolda tomruk kamyonu devrildi: 1 ölü

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde ormanda açılan stabilize yolda devrilen tomruk yüklü kamyonun şoförü Alaettin Atar (44), hayatını kaybetti.

Manavgat'ta geçen temmuz ayında çıkan ve 10 günde söndürülen Türkiye'nin en büyük orman yangınının ardından zarar gören ağaçları temizleme çalışmaları sürüyor. Çeşitli kişi ve kurumlara ihale ile verilen çalışmalarda kesilen ağaçlar, kamyonlarla taşınıyor.

Kazanın olduğu yere gelen Alaettin Atar'ın yakınları ve arkadaşları gözyaşı döktü. Atar'ın geçen aralık ayının son haftasında tomruk taşıma işini aldığı ve 26 Aralık'ta sosyal medya hesabından 'Allah'ın izni ile ilk yükümüzü sardık, Allah'ım kaza bela vermesin' paylaşımı yaptığı belirtildi.