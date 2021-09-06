"Ormancılık her şeyden önce vicdan işidir"

Bingöl'ün Yayladere ilçesindeki yangından etkilenen bir kuşun orman personelince kurtarılmasını paylaşan Orman Genel Müdürlüğü, "Ormancılık her şeyden önce vicdan işidir, gönül işidir, cesaret işidir" dedi.

Bingöl'ün Yayladere ilçesindeki yangından etkilenen bir kuşun orman personelince kurtarılmasını paylaşan Orman Genel Müdürlüğü, "Ormancılık her şeyden önce vicdan işidir, gönül işidir, cesaret işidir" dedi.

Bingöl'ün Yayladere ilçesine bağlı Sarıtosun köyünde 29 Ağustosta çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun uğraşları sonucu yangından 4 gün sonra kontrol altına alınarak söndürülmüştü. Yangında ekipler bir yandan söndürme çalışması yaparken, bir yandan da dumandan etkilenen canlıları korumaya çalıştı. İşte o anlardan bir kareyi paylaşan Orman Genel Müdürlüğü, kahramanların ormanlardaki canlıları korumak için alevlere karşı fedakarca mücadele verdiğini belirtti. Orman Genel Müdürlüğü yaptığı paylaşımda, "Ormancılık her şeyden önce vicdan işidir, gönül işidir, cesaret işidir. Ormanın Kahramanları ormanlarımızı, ormanlardaki canlılarımızı korumak için alevlere karşı fedakarca mücadele veriyor. İyi ki varsınız" şeklinde açıklamaya yer verdi.

Bitkin halde bulunan kuşun tedavi edildikten sonra yeniden doğaya bırakıldığı öğrenildi.

(Muhammet Ali Çiftçi/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı