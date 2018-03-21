Ormancılık Haftası Kutlandı
Zonguldak’ta 21 Mart Dünya Orman Haftası nedeniyle tören düzenlendi.
Zonguldak'ta 21 Mart Dünya Orman Haftası nedeniyle tören düzenlendi.
Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Müdürlüğü tarafından 21 Mart Dünya Orman Haftası nedeniyle Valilik binası önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
21 Mart Dünya Ormancılık 22 Mart Dünya Su günü, 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü nedeniyle Zonguldak Valiliği önünde ortak tören düzenlendi. Törene, Vali Yardımcısı Hüseyin Ergi, Zonguldak Orman Bölge Müdür Yardımcısı Cevdet Çiçek, DSİ Şube Müdürü Muharrem Atalar, Meteoroloji Müdürü Murat Bayraktar ve müdürlük çalışanları katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından valilik önünde fidan dağıtımına geçildi. Toplamda 2 bin fidanın vatandaşlara ücretsiz dağıtıldığı öğrenildi. - ZONGULDAK