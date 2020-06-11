Ormancılardan nefes kesen yarışma...Yangına en hızlı müdahale için yarıştılar
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Ormancılardan nefes kesen yarışma...Yangına en hızlı müdahale için yarıştılar

Ormancılardan nefes kesen yarışma...Yangına en hızlı müdahale için yarıştılar 4 il, 13 ekip, 60 personel kıyasıya mücadele etti Amasya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki yangın söndürme ekipleri, en donanımlı ve en hızlı müdahale eden yangın ekibi olabilmek için yarıştı.

11.06.2020 09:14 | Son Güncelleme: 11.06.2020 09:20

Ormancılardan nefes kesen yarışma...Yangına en hızlı müdahale için yarıştılar

4 il, 13 ekip, 60 personel kıyasıya mücadele etti

AMASYA - Amasya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki yangın söndürme ekipleri, en donanımlı ve en hızlı müdahale eden yangın ekibi olabilmek için yarıştı.

Yangın sezonuna hazırlık ve personelin motivasyonunu arttırmak amacıyla Yedi Kuğular Kuş Cenneti'ndeki boş arazide gerçekleştirilen yarışmaya 4 il (Amasya, Samsun, Tokat, Çorum), 13 işletme şefliği, 10 arazöz, 60 personel ve 20 teknik elemandan oluşan müdahale ekibi katıldı. Heyecanlı ve renkli görüntülere sahne olan yarışmada ekipler, 200 metre mesafeye en hızlı şekilde hortum serip suyu ulaştırmak için birbirleriyle kıyasıya mücadele etti.

Düzenledikleri yarışma ile amaçlarının kendilerine bağlı müdürlüklerde görev yapan ekiplerin durumunu görmek ve onları motive etmek olduğunu belirten Amasya Orman Bölge Müdürü Halil Oflu, "Ülkemizde de orman yangınları ormanlara zarar veren etkenlerin başında gelmektedir. 2019 yılında Bölge Müdürlüğümüz dahilinde 81 adet orman yangını çıkmış, 151 hektar alan zarar görmüştür. 2020 yılında bugün itibarıyla 43 adet orman yangını çıkmış, 54 hektar alan zarar görmüştür. Bu nedenle eğitim çalışmamız dahilinde işletme müdürlüklerimiz yangın ekipleri arasında, en donanımlı ve en hızlı ekip yarışması yaparak ekiplerinin durumunu görmek ve yangın ekiplerimiz motive etmek gayretindeyiz" dedi.

Açıklamalarının devamında ise Bölge Müdürü Oflu, "Bölge Müdürlüğümüz parkında 27 arozöz, 10'u ikmal aracı, 23 ilk müdahale aracı, 8 dozer 11 greyder 13 ekskavatör, 3 treyler, 216 adet su tankı mevcuttur. Özellikle bu su tanklarıyla yangın esnasında ulaşılması daha güç olan uzak köylerdeki yangınlara daha etkin ve daha hızlı ulaşarak mücadele ediyoruz. Yangınla mücadelede faal 15 adet kulemiz, 43 adet yangın havuzu mevcuttur. Yangınla mücadelede 319 yangın işimizi istihdam ediyoruz. Yarışmaya katılan ekiplerimizi tebrik ediyor, 2020 yılının yangından dolayı can kaybının olmadığı yangın ve ortaya çıkardığı zararların en alt seviyede olacağı bir yıl olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Fiziksel mesafe ve maske kurallarının uygulandığı yarışmaya izlemek amacıyla katıldığını ifade eden emekli sivil savunma uzmanı İhsan Dadak, "Gözlemlediğim kadarı ile ekipler çok başarılı Amasya'mız emin ellerde" ifadelerini kullandı.

Yarışma sonucunda Kargı Orman İşletme Müdürlüğü ekibi birinci, Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü ekibi ikinci, Çorum Orman İşletme Müdürlüğü ekibi de üçüncü oldu.

Dereceye giren ekiplere Amasya Orman Bölge Müdürü Halil Oflu tarafından kupa ve madalya verildi.

Ormancılardan nefes kesen yarışma...Yangına en hızlı müdahale için yarıştılar

Kaynak: İHA

Manşet

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