Ormancılardan "Evde kal" çağrısı
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Kütahya, Keskin, Güncel

Ormancılardan "Evde kal" çağrısı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen sahadaki çalışmalarını sürdüren Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara "evde kal" çağrısı yaptı.

19.04.2020 11:12 | Son Güncelleme: 19.04.2020 11:44
Ormancılardan

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen sahadaki çalışmalarını sürdüren Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara "evde kal" çağrısı yaptı.

Orman çalışanları, Kovid-19'a karşı tedbir alarak hem orman köylüsüne ek gelir sağlamak hem de ülkenin kuru yemiş ihtiyacının giderilmesine katkı sunmak amacıyla ceviz, badem ve kestane fidanı dikimine başladı.

Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ormanda görevli ekiplerin üretime yönelik mesailerini sürdürdüğünü söyledi.

Kovid-19 salgınının üretimin ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini belirten Keskin, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yaşadığımız süreçte üretimin ne kadar çok önemli olduğuna işaret etti. Biz de orman teşkilatları olarak gerekli tedbirleri aldık ve sahada üretim çalışmalarına hız verdik. Üretim çalışmalarımız açık alanda yürütüldüğünden dolayı kent merkezlerine göre riskimiz çok daha düşük ancak biz buna rağmen çalışanlarımız için gerekli tüm tedbirlerini alarak sosyal mesafeye de dikkat ederek üretim faaliyetlerini sürdürüyoruz."

Keskin, özellikle bu süreçte daha fazla üretime ve çalışmaya ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

1000 dekar alana ceviz, badem ve kestane fidanı dikilecek

Bu yıl 1000 dekarlık alana gelir getirici ağaçların fidanlarını dikmeyi hedeflediklerini söyleyen Keskin, şunları kaydetti:

"Kütahya'da son üç yılda 2 bin 400 dekar alanda ceviz, badem, kestane gibi katma değeri yüksek ürünlerle köylümüze destek için ve ülkemizin kuru yemiş ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gelir getirici ağaçlandırmalar yapıldı. Bu yıl ise hedefimiz olan 1000 dekar alanda katma değeri yüksek olan ceviz, badem ve kestane türü ağaçlandırma yaparak hem orman köylümüze ek gelir hem de ülkemizin zaman zaman ithal etmek zorunda kaldığı bu ürünlerin ithalatını sıfırlanmasına katkı sağlanmasını amaçlıyoruz."

Keskin, ağaçlandırma çalışmalarının ormanlık alanlardaki bozuk kısımlarda yapıldığını dile getirdi.

Kovid-19'un ülkedeki üretimi durduramayacağını ifade eden Keskin, "Vatandaşlarımız yeter ki evlerinde kalsınlar, biz onlar için orman teşkilatları olarak üretime devam edeceğiz." dedi.

Orman çalışanları, "Sağlık çalışanlarımız sizler hastanede, bizler doğada her zaman yanınızdayız. Bizler sizler için fidan dikiyoruz, evde kal Kütahya, evde kal Türkiye" diye seslenerek mesaj verdi.

Kaynak: AA

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