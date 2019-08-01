Ormancılar kaplumbağaları yanmaktan kurtardı

Ormancılar kaplumbağaları yanmaktan kurtardı

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınında kaplumbağalar ormancılar tarafından kurtarıldı.

1.08.2019 11:20
Ormancılar kaplumbağaları yanmaktan kurtardı

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınında kaplumbağalar ormancılar tarafından kurtarıldı.

Pazarcık ilçesinin Çınarlı bölgesinde orman yangını ihbarı alan ekipler, yangına müdahale edip söndürme işlemini tamamladı.

Orman Bölge Müdürlüğünün yangınla mücadele ekipleri, arazide bulunan kaplumbağaları kurtardı. Orman yangınında zarar gören kaplumbağaların yangın söndürme araçları yardımıyla yıkanarak su içmeleri sağlandı. Kaplumbağalar ekipler tarafından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Orman Bölge Müdürü Alpaslan Altındaş, "Alevler arasındaki kaplumbağaları gören ekiplerimiz kurtarmak için seferber oldular. Doğayı her alanda korumalıyız. Ekiplerimizin bu örnek davranışlarından dolayı teşekkür ediyoruz" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et