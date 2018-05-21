Ormanağzı Nihat Çavuş'unu Kaybetti

Olur Ormanağzı mahallesi halkından Olan Köyünde yıllarca bakkal olan Nihat Yiğit, Samsun'da tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliği nedeni ile hayatını kaybetti. Bölge halkı tarafından tanınan ve sevilen Nihat Yiğit (85) evli beş çocuk babasıydı.

Bakkal Nihat Yiğit'in cenazesi Samsun'dan köyüne getirilerek ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından yüzlerce sevenlerinin dualarıyla toprağa verildi. - ERZURUM