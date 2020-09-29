Ormana yerleştirilen fotokapan belgesellik görüntüler kaydetti
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Ormana yerleştirilen fotokapan belgesellik görüntüler kaydetti

29.09.2020 09:38 | Son Güncelleme: 29.09.2020 09:42

Ormana yerleştirilen fotokapan belgesellik görüntüler kaydetti Erzurum'da bir vatandaş tarafından ormana yerleştirilen fotokapan, belgesellik görüntüler kaydetti.

Ormana yerleştirilen fotokapan belgesellik görüntüler kaydetti

ERZURUM - Erzurum'da bir vatandaş tarafından ormana yerleştirilen fotokapan, belgesellik görüntüler kaydetti. Fotokapan, ayı, kurt, domuz, köpek, karga, gibi hayvanları görüntüledi.

Erzurum'un olur ilçesinde bir vatandaş ormana fotokapan yerleştirdi. Gece ve gündüz saatlerinde çekim yapan fotokapan'a çok sayıda ayı, kurt ve kuş görüntüleri yakalandı. Hayvanların sergilediği hareketleri yakalayan kapan belgeselleri aratmayacak görüntüler kaydetti.

Ormana yerleştirilen fotokapan belgesellik görüntüler kaydetti
Ormana yerleştirilen fotokapan belgesellik görüntüler kaydetti
Ormana yerleştirilen fotokapan belgesellik görüntüler kaydetti
Ormana yerleştirilen fotokapan belgesellik görüntüler kaydetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÇAĞRI KORKMAZ

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