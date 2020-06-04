Ormana çalışmaya giden ailenin evi yandı KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, ormana çalışmaya giden ailenin evinde çıkan yangın, köylülerin hortumla su tutması ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, ormana çalışmaya giden ailenin evinde çıkan yangın, köylülerin hortumla su tutması ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Alevlerin sardığı ev, kullanılamaz hale geldi.

Körfez'e bağlı Dikenli Mahallesi'nde Necdet Ata'ya ait 2 katlı ahşap evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ata ailesinin ormana çalışmaya gittiği sırada başlayan yangını görenler, itfaiyeye haber verdi. Bu sırada köylüler, hortumlarla su tutarak, alevleri söndürmeye çalıştı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri de hemen müdahale ederek, yangını söndürdü. Alevlerin sardığı ev, kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA