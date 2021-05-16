Ormana beton artığı dökülmesine tepki
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Ormana beton artığı dökülmesine tepki

Ormana beton artığı dökülmesine tepki
Demirören Haber Ajansı / Soner AYDIN - Haberler | Güncel

MERSİN'de, beton mikserinden artan harcın ormana dökülmesi tepki topladı.

MERSİN'de, beton mikserinden artan harcın ormana dökülmesi tepki topladı.

Merkez Toroslar ilçesine bağlı Ayvagediği Yaylası'nda Sinap yolundaki ormanlık alana beton mikserinden artan harcın dökülmesi tepkilere yol açtı. Ağaçların arasına dökülen beton artıklarını cep telefonuyla görüntüleyen kişi, "Bir ağaç kolay yetişmiyor. Gelecek nesle nasıl bir doğa bırakacağız, vicdanınız yok mu sizin. Bunu götürün okula, camiye destekte bulunun. Yapılan çok ayıp" dedi.Mersin Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, olayın sorumlularının tespit edilmesi için jandarmanın da desteğiyle çalışma başlatıldığını, beton artıklarının en kısa sürede temizleneceğini bildirdi.


Ormana beton artığı dökülmesine tepki
Ormana beton artığı dökülmesine tepki

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner AYDIN

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