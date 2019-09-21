21.09.2019 21:22

Ormana atılan cansız manken, lastik ve şişeler çöp toplayan çocukları şaşkına çevirdi

Kayışdağı Ormanı'nda temizlik yaptılar, atılan çöplere inanamadılar

İSTANBUL - Dünya Temizlik Günü nedeniyle Kayışdağı Ormanı'nda çok sayıda çocuk ve vatandaşın katılımıyla çöp toplandı. Ormana atılan cansız manken, lastik ve şişeler çocukları şaşkına çevirirken, yarım saatte kilolarca çöp toplandı.

Ataşehir Belediyesi tarafından 21 Eylül Dünya Temizlik Günü'nde Kayışdağı Ormanı'nda çöp toplama etkinliği düzenlendi. Dünya ile aynı anda gerçekleşen çöp toplama etkinliğine Ataşehir Belediye Başkan yardımcısı Ekrem Köse, çok sayıda çocuk ve sporcu katıldı. Çocuklar ormana dağılarak kendilerine eşlik eden velilerle çöp topladı. Orman içinde karşılarına çıkan bir manzara ise çocukları şaşkına çevirdi. Piknikçilerin bıraktığı çöplerin yanı sıra, çöplerin arasında cansız manken ve lastik çıktı. Çocuklar manzara karşısında şaşkına döndü. Etkinliğin sonunda kilolarca çöp toplanırken, katılanlar topladıkları çöp dağların yanında fotoğraf çektirdi." Temizlik alanında çöp toplamada ben de varım" diyen Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Köse "Her sene belediyemizin geleneksel olarak düzenlediği bir etkinlik. Dünya temizlik günü. Bugün de daha çok yaşı küçük olan çocuklarımıza, sporcu kardeşlerimizle, üniversiteden gelen arkadaşlarımızla, gençlik bilim merkeziyle birlikte yaptık bu etkinliği. Çok güzel bir farkındalık olduğunu düşünüyorum. Ormanların ne kadar pis bırakıldığını bir kez daha görmüş bulunmaktayız. Bunun için emeği geçen herkese teşekkür ederiz." İfadelerini kullandı. Çocuklar ise ;" Büyüklerimiz çöp atmasınlar. Çöplerin çöp kutusuna atsınlar. Doğayı koruyalım" dedi. Daha temiz bir çevre adına " Haydi Ataşehir, Sen de Katıl" 'let's Do İt!' sloganlarıyla Kayış Dağı ormanlık alanının büyük bir bölümünde temizlenmedik alan bırakılmadı.

Kaynak: İHA