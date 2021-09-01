Orman yasağı kalktı mı, uzatıldı mı? Son dakika! Ormanlara girmek yasak mı?

Ülkemizin birçok köşesinde meydana gelen orman yangınları sebebiyle bazı yerlerde ormanlara girmek kısıtlanmıştı. Bu kapsamda merak edilen şehirlerden biri de İstanbul oldu. İlk açıklamada 30 Ağustos'a kadar devam edecek kısıtlamaların duyurulduğu İstanbul'da ormana gitmek yasak mı? Peki, Orman yasağı kalktı mı, uzatıldı mı? Ormanlara girmek yasak mı?

Orman yasağı kalktı mı, uzatıldı mı? Ormanlara girmek yasak mı? sorularının yanıtları gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

ORMAN YASAĞI KALKTI MI?

Türkiye genelinde meydana gelen orman yasakları nedeniyle bazı kararlar alınmıştı. Son dakika bilgisi olarak İstanbul'da ormanlara giriş yasağının süresi 30 Eylül'e kadar uzatıldığı açıklandı.