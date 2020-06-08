Orman yangınlarıyla mücadeleye kameralı destek
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Orman yangınlarıyla mücadeleye kameralı destek

Orman yangınlarıyla mücadeleye kameralı destek Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü sınırlarındaki kulelere ve orman arazilerine kamera yerleştirildi Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç: "İnsansız yangın kuleleri faaliyete geçti" Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, bölge...

08.06.2020 19:45 | Son Güncelleme: 08.06.2020 19:50

Orman yangınlarıyla mücadeleye kameralı destek

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü sınırlarındaki kulelere ve orman arazilerine kamera yerleştirildi

Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç: "İnsansız yangın kuleleri faaliyete geçti"

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, bölge müdürlüğü sınırlarındaki 4 adet gözetleme kulesi ve orman sahalarına duman algılayan kamera sistemlerinin yerleştirildiğini açıkladı.

Akdeniz kuşağında olan Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü sınırlarında 2020 yılının yangını sezonunun başladığını ifade eden Bölge Müdürü Mustafa Koç, "Orman yangınlarıyla hem havadan, hem karadan, teknolojinin son imkanlarını kullanarak mücadele ediyoruz" dedi.

Bölge Müdürlüğü bünyesinde 520 işçi, 47 arazöz, 18 su tankeri, 29 ilk müdahale aracı, 8 dozer, 8 greyder ve 5 treylerin kara gücünü ile yangınlara müdahale edeceklerini söyleyen Koç, 2020 yılında Kahramanmaraş ilinde 10 adet yangın olduğunu ve 5 hektar alanın zarar gördüğünü söyledi.

Koç, "Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğümüz yangına hassas bölge olarak birinci derecede yer alıyor. Akdeniz iklim kuşağında bulunuyoruz ve bünyemizde Gaziantep, Hatay, Kilis illerimizi kapsıyor ve orman varlığımız yüksek oranda var. Yangın hazırlıklarımızın başında yangın gözetleme kulelerimiz var, burada arkadaşlar 24 saat hazır kıta dürbünle gözetleme yapıyorlar. Yangın ve duman gördüklerinde anında müdahale ederek olaya müdahale edebiliyoruz" dedi.

'Bölgemizde 2019 yılında 160 yangınımız oldu'

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki yangın verilerini de açıklayan Koç, "Bölgemizde 2019 yılında 160 yangınımız oldu ve yaklaşık 580 hektarlık alan ormanımız da zarar gördü. Yanan ormanlık alanları aynı yıl içinde temizliğini yapıp yeniden ağaçlandırma çalışması yapıyoruz. Hiç kimse yanan orman arazilerinin bir metresini dahi kullanamaz. Yanan alanların yüzde 95'i insan kaynaklı yangınlardır. Yangına ilk müdahale süremiz ise ortalama 14 dakikadır" diye konuştu.

'4 adet insansız yangın kulesi faaliyete geçti'

Orman yangınlarına insansız hava araçları, kule ve arazilere yerleştirilen kameralarla müdahale edildiğini söyleyen Koç, "Bölge müdürlüğümüz bünyesinde 4 adet insansız yangın kulesini de faaliyete geçirdik ve bir aydan beri çalışıyor sistemimiz. Kuledeki insansız gözetleme kuleleri 24 saat görüntü alıyor. Piknik ateşi düzeyinde ve daha hafif olan görüntüleri tespit eden kamera komuta noktasındaki personelin telefonuna bilgi gönderiyor ve yangına anında müdahale ediyor. Ayrıca Orman Genel Müdürlüğü bünyesindeki İHA (İnsansız Hava Aracı) havadan gözetleme yapıyor. Alınan olumsuz görüntülere de ekiplerimiz anında müdahale etme imkanı sağlıyor" dedi.

Orman yangınlarıyla mücadeleye kameralı destek

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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