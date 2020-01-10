Orman yangınlarıyla mücadele eden Avustralya'da halk sokakta

10.01.2020 13:00 | Son Güncelleme: 10.01.2020 13:04

Avustralya'da şiddetli orman yangınları etkisini sürdürürken vatandaşlar, hükümetin iklim değişikliği politikasına karşı protesto gerçekleştirdi.



Avustralya'da orman yangınları şiddetini arttırırken halk, hükümetin iklim değişikliği politikasını protesto etmek için sokaklara döküldü. Binlerce Avustralyalı başkent Canberra, Sidney ve Melbourne kentinde hükümetin iklim değişikliği konusundaki eylemsizliğine karşı tepki gösterdi. Protestocular, Başbakan Scott Morrison ve hükümetini, Paris iklim anlaşması gerekliliklerini yerine getirmemekle suçlayarak iklim değişikliğiyle mücadele konusunda daha fazlasının yapılmasını talep etti. Protestoculardan Denise Lavell adlı bir öğretmen, "Ülkemiz yanıyor, gezegenimiz ölüyor ve ortaya çıkmamız gerekiyor" dedi.



Gösteriler, sıcaklıkların yükselmesinin ve düzensiz rüzgarların ülkenin doğu kıyılarında orman yangınlarını körüklemesinin ardından yetkililerin yaklaşık çeyrek milyon kişinin evlerinden tahliye edilmesi uyarısından sonra başladı. Protestocular Başbakan Morrison'ı işaret ederek "ScoMo gitmek zorunda", "İklim için B planı yok", "Bizi cehennemden kurtar" yazılı pankartlarla yürüdü.



Öte yandan Avustralya Başbakanı Morrison ise hükümetinin iklim değişikliği konusunda yeterince çaba göstermediği yönündeki eleştirileri defalarca reddetmişti.



Protestolar tartışmaya neden oldu



Victoria Eyaleti Başbakanı Daniel Andrews, protestoların zamanlamasının yanlış olduğunu dile getirerek olay yerine polis ekiplerinin yönlendireceğini ifade etti. Andrews televizyon kanalında yaptığı açıklamada, "İnsanların bakış açılarına saygı duyuyorum, yapılan birçok eleştiriye katılıyorum, iklim değişikliği gerçek. Ancak her şeyin bir zamanı ve bir yeri vardır. Protestoların uygun olduğunu düşünmüyorum" dedi.



İklim bilimciler ise Avustralya'da hava durumunun daha sıcak ve kuru hale gelmesiyle yangınların tekrarlaması ve yoğunluğunun artması konusunda uyarılarda bulundu. - CANBERRA

Kaynak: İHA