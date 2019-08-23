"Orman yangınlarıyla mücadele bir savaştır"

23.08.2019 17:28

AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, Orman yangınlarıyla mücadelenin bir savaş olduğunu belirterek, "Bu konuyu siyasete alet edenleri, haksız yere eleştirenleri şiddetle kınıyorum." dedi.

Aydın, AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın'la Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, son günlerde meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Orman Genel Müdürlüğünün, yangınlara karyı büyük mücadele verdiğini belirten Aydın, bu mücadelenin, yaşanan tartışmaların gölgesinde kaldığını söyledi.

Taşkın ile "ormancı" kimliğine sahip ve meslek hayatlarını orman yangınlarıyla mücadelede geçiren milletvekilleri olarak bu tartışmalara sessiz kalamadıklarını ifade eden Aydın, orman teşkilatının kendisini sürekli yenileyerek tırmıkla başladığı orman yangınlarıyla mücadeleye arazözler ve iş makinelerini dahil ettiğini, 1988'de de hava araçlarını kullanmaya başladığını anlattı.

Genel Müdürlüğün, koruma şubesi altında havacılık şubesini kurduğunu, helikopterlere sahip olduğunu dile getiren Aydın, 1990'lı yıllarda kiralık helikopterlerle de yangınlara destek sağlandığını ifade etti.

Türk Hava Kurumunun (THK) uçaklarını da kullanmaya başladıklarını ve bu kuruma kendisini sürekli yenilemesi konusunda da destek verdiklerini belirten Aydın, şunları söyledi:

"THK'ye bir hedef göstererek dedik ki 'Siz CL 215'leri kiralayın veya alın bünyenize, orman yangınlarına daha fazla katkınız olur. Ancak bu uçaklar eski. İleride yenilerini alın, CL 415'leri alın. Sadece Türkiye'deki orman yangınları değil, dünyada otorite olursunuz.' Maalesef iyi yönetilemediği için bugünlerde uçaklarını uçuramıyorlar, faydalı olamıyorlar. Biz yine, orman yangınlarında hava araçları mutlaka olması gerekiyor diye, Savunma Sanayi Müsteşarlığı ile çalışmamız oldu, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TAİ) tarafından orman yangınlarında kullanılmak üzere helikopterler yapılmaya başlandı. TAİ, 2021'de 6, 2022'de 4 ve 2023'te 10 adet helikopteri bize teslim edecek."

"Arazi çok kırık olduğu için uçaklar fazla faydalı olamıyor"

Türkiye'deki arazi yapısına helikopterlerin daha uygun olduğuna dikkati çeken Aydın, "Yangın mahallindeki arazi çok kırık olduğu için uçaklar fazla faydalı olamıyor. Onlar, daha çok denize yakın ve düz arazilerde faydalı oluyor." diye konuştu.

Aydın, ormanlar içinde 3 bin 700 havuz ve göletin bulunduğunu, helikopterlerin bulardan suyu alarak yangına hemen müdahale edebildiğini belirtti.

Yangınla mücadelenin topyekun bir çalışma gerektirdiğini vurgulayan Aydın, "Orman yangınları bir savaştır. Orman yangınlarında havadan ne kadar su atarsan at, mutlaka yer ekibi tırmığı ile yangına müdahale etmesi gerekir." dedi.

Sosyal medyada "Ormanı, ormancılar yakıyor." şeklinde haberlerle karşılaştığını anlatan Aydın, "karşı ateş metodu"nu uygulayan personel üzerinden bu tartışmanın çıkarılmasını eleştirdi. Aydın, İzmir'deki son yangında bu metodun kullanıldığını, böylece yerleşim yerlerinin yangından korunduğunu belirtti.

Yanan alanların kesinlikle imara açılmadığının altını çizen Aydın, "İddia ediyorum, bulsunlar bir tane yer, istifa edeceğim." dedi.

Aydın, orman yangınları üzerinden sosyal medyada ya da siyasette süren tartışmaların, orman teşkilatına karşı yapılmış büyük bir haksızlık olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Geçmiş yıllarda biz yangınlarla mücadele ederken, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal yangın mahaline gelirdi, 'Bu yangınla mücadele bir savaştır, bunda siyaset olmaz. Kolay gelsin arkadaşlar.' derdi. Ne oldu da şimdi işi siyasete döküyoruz? Bu ülke hepimizin. Bu ormanlar da tüm insanlığın. Orman yangınlarıyla mücadele bir savaştır. Bu konuyu siyasete alet edenleri, haksız yere eleştirenleri şiddetle kınıyorum."

"Yeterli hava aracı var"

Aydın, yangınla mücadelede hava araçlarının kullanımı konusunda bir soru üzerine, "Bu sene helikopter sayısı artırılarak ihaleye çıkılmış. Yeterli hava aracı var. THK'nın uçakları bu sene yangında kullanılmıyor. Orman Genel Müdürlüğü ile bir anlaşmaları yok. Bildiğim için söylüyorum, uçaklar da şu anda bakımsız haldeler. Onları bakımlı hale getirmek lazım." ifadesini kullandı.

Sosyal medyada fidan dikme konusunda bazı sanatçılarca başlatılan kampanyanın hatırlatılmasının ardından Aydın, "Sanatçının da siyasetçinin de bu konuda görevi var. Herkes elinden ne geliyorsa onu yapsın. Yeter ki bu işin şovunu yapmayalım. Bodrum yandı. 'Burayı yeşillendireceğiz.' diye konser verildi. Dikilen bir tane bile fidan yoktu." dedi.

Kaynak: AA