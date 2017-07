Orman Yangınlarının Yüzde 97'si İnsan Kaynaklı"

HAKAN ŞAHİN - Orman Genel Müdürü İsmail Üzmez, orman yangınlarına karşı uyararak "Sönmemiş sigarayı attığınızda siz geçip gidiyorsunuz ama saatler sonra bedeli çok ağır olabiliyor. Bunlara çok dikkat etmek lazım. 300 yılda elde edilen bir ağacı bazen 30 saniyede yok edebiliyoruz" dedi.



Üzmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havaların ısınmasıyla tarımsal hareketliliğin ve insan faaliyetlerinin arttığını belirtti.



Bu mevsimde orman yangınlarına çok dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Üzmez, halka da bu konuda önemli görevler düştüğünü anlattı.



Orman yangınları konusunda herkesin daha dikkatli olması gerektiğini ifade eden Üzmez, şöyle devam etti:



"Orman yangınlarının yüzde 97'si insan kaynaklı. Yanlış hareket yapıyoruz. Bir istismar yok ama çiftçi hasattan sonra anız yakıyor, o anız tarladan ormana gidebiliyor. Piknikçiler ateş yakıyor, o da ormana sirayet edebiliyor. Bunun yanında trafik kazaları, balıkçılar ve avcılardan çıkan yangınlar olabiliyor. Sönmemiş sigarayı attığınızda siz geçip gidiyorsunuz ama saatler sonra bedeli çok ağır olabiliyor. Bunlara çok dikkat etmek lazım. 300 yılda elde edilen bir ağacı bazen 30 saniyede yok edebiliyoruz. Bunun bedeli çok ağır oluyor. Ormanların yok edilmesinden dolayı iklimlerde değişiklikler oluyor. havalar ısınıyor, dünya çölleşiyor. Bu bakımdan bana ne demeyeceksiniz, fert olarak herkes hassas olmalı ve üzerine düşeni yapmalı. Biz de teşkilat olarak çıkabilecek yangınlarla ilgili her türlü tedbiri alıyoruz."



"Alo 177 ihbar hattı bizim için çok önemli"



Üzmez, orman yangınlarına erken müdahalede, Alo 177 hattının çok önemli olduğunu, vatandaşların üç tuşa basarak 200-300 yıllık ağaçların hayatını kurtarabileceğini vurgulayarak şunları söyledi:



"Ola ki kazayla yangın çıktı, bizi mutlaka uyarın. Siz bizim gözümüz kulağımız olun ki biz de söndürmek için operasyonel faaliyete hemen geçelim. 34 tane hava aracımız, bin 500 tane itfaiyemiz, 19 bin personel, dozerler, greyderler, kulelerimizle ormanlarımız 24 saat gözaltında tutuluyor. Çıkan her yangına hemen müdahale diyoruz."



Türkiye'nin 22,3 milyon hektar orman alanına sahip olduğunu aktaran Üzmez, yılda 250 milyon fidan dikerek orman alanını her geçen yıl büyüttüklerini kaydetti.