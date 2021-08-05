Orman Yangınlarının Önlenmesine İlişkin Tedbirler

Orman Yangınlarının Önlenmesine İlişkin Tedbirleri görmek için tıklayınız. EK 2 Listeye ulaşmak için tıklayınız. Orman Yangınlarının Önlenmesine İlişkin Tedbirleri görmek için tıklayınız. EK 2 Listeye ulaşmak için tıklayınız.