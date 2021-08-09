Orman yangınlarından mağdur olan arı yetiştiricileri Bakanlıktan destek istedi
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Orman yangınlarından mağdur olan arı yetiştiricileri Bakanlıktan destek istedi

Orman yangınlarından mağdur olan arı yetiştiricileri Bakanlıktan destek istedi
Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı - Haberler | Ekonomi

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Ziya Şahin, ülkenin özellikle Akdeniz kesimini etkileyen orman yangınları nedeniyle arıcılık sektörünün zarar gördüğünü belirterek, Tarım ve Orman Bakanlığından yetiştiriciler için destek istedi.

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Ziya Şahin, ülkenin özellikle Akdeniz kesimini etkileyen orman yangınları nedeniyle arıcılık sektörünün zarar gördüğünü belirterek, Tarım ve Orman Bakanlığından yetiştiriciler için destek istedi.

Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, Edirne, Çanakkale, İzmir, Aydın ve Antalya'daki çam balı üretim alanlarında kapasitenin üzerinde yerleşime müsaade edilmesi çağrısında bulundu.

Çam balının yılın son bal üretimi olduğunu ifade eden Şahin, bu dönemde arıcıların büyük bir kısmının Anadolu'da bal üretimi yapamadığına dikkati çekti.

Şahin, söz konusu balın üretimine yönelik çalıştay düzenlenmesini de talep etti.

Bu yıl ödemesi gelen Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Bankasına olan borçların, ülke genelini kapsar şekilde ertelenmesi veya affedilmesini öneren Şahin, bu yıla mahsus olmak üzere profesyonel arıcılara sonbahar dönemine girilmeden işletme yaşam desteği verilmesini istedi.

Şahin, diğer taleplerini ise şöyle sıraladı:

"- Çam koşnilinin zararlı böcek kategorisinden çıkartılması,

Saha çalışmaları ile Basra böceğinin adapte olabileceği bölgelerin belirlenmesi ve buradaki Pinus spp. ağaçlarına böceğin transplantasyonunun yapılması,

Yanan Basralı sahaların yerine bu yıla has olarak Milli Emlak arazilerinin bal üretimine açılması ve Kuşadası Milli Parkı'nın bu yıla özel çam balı üretimi için kullandırılması,

Tarım Kredi Kooperatifleri, Atatürk Orman Çiftliği ve Türk Şeker Tarım AŞ, devletimize bağlı kurumlardır. Bu kurumlarımızın, acilen birlikler kanalıyla direkt arıcıdan analizleme ön koşul olmak kaydıyla bal alımı yapması ve piyasanın devlet eliyle regüle edilmesi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı

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Orman yangınlarından mağdur olan arı yetiştiricileri Bakanlıktan destek istedi - Haberler Ekonomi
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