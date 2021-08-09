Orman yangınlarında zarar gören hayvanların yaraları sarılıyor
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Orman yangınlarında zarar gören hayvanların yaraları sarılıyor

Orman yangınlarında zarar gören hayvanların yaraları sarılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

MUĞLA (İHA) – Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınlarında zarar gören hayvanların yaraları sarılıyor.

MUĞLA (İHA) – Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınlarında zarar gören hayvanların yaraları sarılıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde hareket eden Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) hayvanlar için sahra hastaneleri kurdu. Kurulan bu hastanelerde yangından zarar gören yaban hayvanlarına ilk müdahaleleri yapılıyor. Gerekli görülen durumlarda hayvanlar barınak ya da veteriner kliniklerine sevk ediliyor. Hayvanlar tedavisi tamamlandıktan sonra Milli Parklar yetkililerine teslim edilerek doğal yaşam alanlarına kavuşturuluyor. HAYTAP gönülleri sincaptan kaplumbağaya, bir çok hayvanın yaşamı için kurulan sahra hastanelerinde mücadele ediyor.

"Duyar duymaz apar topar geldik"

Bitlis HAYTAP temsilcisi Ömer Atış, "Bitlis'ten geliyorum. Duyar duymaz apar topar geldik. Canlarımız yanıyor. Ormanlarımız yanıyor. Bin 700 kilometre yolu arabayla geldik. Geldiğimiz gün sahaya indik. Hayvan kurtarmaya çalıştık. Elimizden gelen ne varsa yapabildik. Türkiye'nin dört bir yanından gelen insanlar gördük. Sadece hayvanlara yardım etmek adına gelmedik. Yeri geldi İtfaiyecinin hortumunu tutarak yardım ettik yeri geldi köylülerin tahliyesinde yardımcı olduk" dedi.

"Biz ilk müdahalesini yapıyoruz"

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde çalışmaların yürütüldüğünü söyleyen Atış, "AFAD ile beraber HAYTAP olarak çalıştık. Doğru bilgiler aldık. Doğru koordinasyonlar aldık. Organize çalıştık. Gönüllerimizle ekip olduk. Her gönüllümüzün başında birer veteriner hekim bulundu. Veteriner hekimler büyük gayret gösterdi. Kliniklere biz hayvan gönderiyoruz. Biz ilk müdahalesini yapıyoruz. Kliniklere gönderiyoruz. O hayvanlara orada bakılıyor. İyileştikten sonra Milli Parklara teslim ediyoruz. Onlar güvenli alanlara bırakıyorlar" diye konuştu.

"300'e yakın kaplumbağa geldi"

Yaban hayatından da hayvanların geldiğini söyleyen Atış, "Buraya kedi, köpek geliyor. Yaban hayatından önceden önlem alındığı için çok can kaybı olmadı. En çok kaplumbağa geldi. Günlerdir buradayız. 300'e yakın kaplumbağa geldi. Birkaç tane sincap geldi. Tavşan geldi. Güvercin, kartal, şahin geldi. Ağırlık olarak kaplumbağa geldi kaplumbağalar yavaş hareket ettiği için kaçamıyor" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Orman yangınlarında zarar gören hayvanların yaraları sarılıyor
Orman yangınlarında zarar gören hayvanların yaraları sarılıyor
Orman yangınlarında zarar gören hayvanların yaraları sarılıyor
Orman yangınlarında zarar gören hayvanların yaraları sarılıyor
Orman yangınlarında zarar gören hayvanların yaraları sarılıyor
Orman yangınlarında zarar gören hayvanların yaraları sarılıyor
Orman yangınlarında zarar gören hayvanların yaraları sarılıyor
Orman yangınlarında zarar gören hayvanların yaraları sarılıyor
Orman yangınlarında zarar gören hayvanların yaraları sarılıyor
Orman yangınlarında zarar gören hayvanların yaraları sarılıyor
Orman yangınlarında zarar gören hayvanların yaraları sarılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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