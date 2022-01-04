Son dakika haber: Orman yangınlarıyla mücadele edecek "hava gücü" için ihale süreci başlatıldı - Haberler
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Son dakika haber: Orman yangınlarıyla mücadele edecek "hava gücü" için ihale süreci başlatıldı

Son dakika haber: Orman yangınlarıyla mücadele edecek
AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Tarım ve Orman Bakanlığı, orman yangınlarıyla mücadele edebilmek amacıyla 5 amfibik uçak, 5 büyük tanker uçak, 10 küçük tanker uçak ve 55 helikopterden oluşacak hava gücü için ihale sürecinin başlatıldığını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, orman yangınlarıyla mücadele edebilmek amacıyla 5 amfibik uçak, 5 büyük tanker uçak, 10 küçük tanker uçak ve 55 helikopterden oluşacak hava gücü için ihale sürecinin başlatıldığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, 2022'de orman yangınlarıyla mücadele edebilmek amacıyla, 5 amfibik uçak, 5 büyük tanker uçak, 10 küçük tanker uçak ve 55 helikopterin kiralanmasına yönelik ihale süreci, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığınca (SSB) başlatıldı.

5 amfibik uçak satın alınması için SSB ile çalışmaların devam ettiği kaydedilen paylaşımda, "Amfibik yangın söndürme uçaklarının sipariş üzerine üretilen özel uçaklar olması sebebiyle, uçaklar tedarik edilene kadar kiralama usulüyle hizmet alınmaya devam edilecektir." ifadelerine yer verildi.

AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Son Dakika Haberleri

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