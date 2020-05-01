Orman yangınlarında İHA'lar kullanılacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Orman yangınlarında İHA'lar kullanılacak

Orman yangınlarında İHA'lar kullanılacak
01.05.2020 12:15 | Son Güncelleme: 01.05.2020 12:15

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından orman yangınlarının tespitinde artık İHA'lar kullanılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından orman yangınlarının tespitinde artık İHA'lar kullanılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), orman yangınları ile mücadele için hazırlıklarını tamamladı. Türkiye'de özellikle Hatay'dan başlayıp Akdeniz ve Ege sahil bölgelerinden İstanbul'a kadar uzanan kıyı bandı orman yangınları için en riskli bölgeyi oluşturuyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hazırlıkların bu riske göre yapıldığını ve yangınla mücadele için yangın sezonunda araç, gereç ve personelin büyük bir bölümünün buralarda hazır bekletildiğini ifade etti. Orman yangınlarıyla mücadelede üç temel strateji belirlediklerini söyleyen Bakan Pakdemirli, "Bunların ilki önleme, yani yangın çıkmasına mani olacak eğitim ve bilinçlendirme çalışması. Unutmayalım ki orman yangınlarının yüzde 88'i insan kaynaklı ve bu oranın inmesi ancak eğitim, bilinçlenme ve dikkatle sağlanabilir" dedi.

İkinci stratejilerinin ise önleme, yani erken uyarı, hızlı ve etkin müdahale olduğunu vurgulayan Pakdemirli, "Orman yangınlarını tespitte bu yıl ilk defa İHA'lardan faydalanmaya başlıyoruz. Ülke genelinde 776 yangın gözetleme kulesinden ormanlarımızı izliyoruz. Yangından anında haberdar oluyor ve bin 140 noktada konuşlanmış ilk müdahale ekiplerimiz ile en kısa sürede yangınlara müdahale ediyoruz. Böylece yangınlara ilk müdahale süremizi 12 dakikaya indirdik" dedi.

Orman yangınlarıyla mücadele için büyük bir planlamaya ve titiz çalışmaya ihtiyaç olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, ekipmanın da oldukça önemli olduğunu vurgulayarak, "Yangınla mücadele kapsamında yaklaşık 8 bin araç görev alacak. 300 arazözü de bu yıl yenileyeceğiz" ifadelerini kullandı.

OGM'NİN ORMAN YANGINLARI İLE MÜCADELE EKİBİ GENİŞLİYOR

Bu yıl Türkiye'de meydana gelebilecek her büyüklükte ve zorluktaki yangına karşı hazırlıklarını tamamladıklarını vurgulayan Bakan Pakdemirli, "Orman yangınlarında bu yıl 18 bin 545 personel görev alacak. Bu arkadaşlarımızla beraber bu yıl alımı yapılacak yeni elemanlar ile ekibimizi daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Stratejilerinin son ayağını ise yanan alanların tekrar ağaçlandırılmasının, yani rehabilitasyon çalışmalarının oluşturduğunu belirten Bakan Pakdemirli, "Yanan ormanlık alanları ilk ağaçlandırma sezonunda, yani aynı yıl içinde tekrar ağaçlandırıyoruz. Anayasa gereği bu alanları başka bir maksatla asla kullandırmıyoruz. Ağaçlandırırken asli türlerin korunmasına da dikkat ediyoruz" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs tedbirlerine uyan Gümüşhane ve Bartın'da günlerdir yeni vakaya rastlanmadı Haberler
Koronavirüs tedbirlerine uyan Gümüşhane ve Bartın'da günlerdir yeni vakaya rastlanmadı
İlçede her eve Ramazan kolisi dağıtan belediye başkanı, şimdi de tüm hanelere patates ve soğan yardımı yapıyor Haberler
İlçede her eve Ramazan kolisi dağıtan belediye başkanı, şimdi de tüm hanelere patates ve soğan yardımı yapıyor
Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten 'Adada namaz kılınıyor mu?' sorusuna cevap: Namaz kılan, dua eden vardı Haberler
Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten "Adada namaz kılınıyor mu?" sorusuna cevap: Namaz kılan, dua eden vardı
Habertürk'te Ebru Baki ve konuğunun sohbeti sosyal medyanın gündemine oturdu Haberler
Habertürk'te Ebru Baki ve konuğunun sohbeti sosyal medyanın gündemine oturdu
Koronavirüs bulaştırmada şüpheli konumda olan rakun köpeği, Türkiye'de ilk kez görüntülendi Haberler
Koronavirüs bulaştırmada şüpheli konumda olan rakun köpeği, Türkiye'de ilk kez görüntülendi
BM korona faturasını onlara kesti: Karbon salınımı yapanlara para ödetme zamanı geldi Haberler
BM korona faturasını onlara kesti: Karbon salınımı yapanlara para ödetme zamanı geldi
Görüntü Türkiye'den! Vaşak, restoran bahçesinde yakaladığı kediyi böyle götürdü
Görüntü Türkiye'den! Vaşak, restoran bahçesinde yakaladığı kediyi böyle götürdü
Güne düşüşle başlayan gram altın 378 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 378 liradan işlem görüyor
İngiltere'den koronavirüs aşısı müjdesi: Haziran'da piyasaya çıkacak
İngiltere'den koronavirüs aşısı müjdesi: Haziran'da piyasaya çıkacak
Gözü dönmüş saldırgan, Asyalı evsize 'Virüsü siz buraya taşıdınız' diyerek saldırdı
Gözü dönmüş saldırgan, Asyalı evsize "Virüsü siz buraya taşıdınız" diyerek saldırdı
İtalyan ekibi Napoli, Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muric'i gündemine aldı
İtalyan ekibi Napoli, Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muric'i gündemine aldı
Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica: Fenerbahçe ile görüştüm
Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica: Fenerbahçe ile görüştüm
Liderler anketinde Fahrettin Koca sürprizi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geride bıraktı
Liderler anketinde Fahrettin Koca sürprizi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geride bıraktı
Fenerbahçe ve Beşiktaş, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı paylaştı
Fenerbahçe ve Beşiktaş, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı paylaştı
Atiba Hutchinson, Beşiktaş yönetiminden zam talep etti
Atiba Hutchinson, Beşiktaş yönetiminden zam talep etti
Türk astrofotoğrafçı, ender bir an olan Uluslararası Uzay İstasyonu'nun Güneş'ini görüntülemeyi başardı
Türk astrofotoğrafçı, ender bir an olan Uluslararası Uzay İstasyonu'nun Güneş'ini görüntülemeyi başardı
Profesör doktor Burak İhsan Erdamar motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Profesör doktor Burak İhsan Erdamar motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Korona bağlantılı çocuk hastalığı için Dünya Sağlık Örgütü harekete geçti
Korona bağlantılı çocuk hastalığı için Dünya Sağlık Örgütü harekete geçti
Kayınbirader, ablasıyla boşanma aşamasındaki eniştesini bıçakladı
Kayınbirader, ablasıyla boşanma aşamasındaki eniştesini bıçakladı
Koronaya yakalanan anne-babanın çocuğuna, hastane yönetimi sahip çıktı
Koronaya yakalanan anne-babanın çocuğuna, hastane yönetimi sahip çıktı
Son Dakika: Benzine 16 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 16 kuruş zam geldi
Salgın nedeniyle çekimleri durdurulan Sefirin Kızı, 19. bölümle sezon finali yapacak
Salgın nedeniyle çekimleri durdurulan Sefirin Kızı, 19. bölümle sezon finali yapacak
Koronadan ölen iş adamıyla ilgili ürkütücü iddia: Paradan bulaştı
Koronadan ölen iş adamıyla ilgili ürkütücü iddia: Paradan bulaştı
Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti
Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: S-400'lerin konuşlandırılması koronavirüs süreci nedeniyle ertelendi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: S-400'lerin konuşlandırılması koronavirüs süreci nedeniyle ertelendi
Trabzon'da koronavirüs şüphesiyle tedavi gördüğü hastaneden kaçan kişi bankada yakalandı
Trabzon'da koronavirüs şüphesiyle tedavi gördüğü hastaneden kaçan kişi bankada yakalandı
Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı
Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı
Çay işçiliğinin yevmiyesi 200-300 liraya kadar yükselince bahçelerde çalışma talebi çoğaldı
Çay işçiliğinin yevmiyesi 200-300 liraya kadar yükselince bahçelerde çalışma talebi çoğaldı
Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, Amerikalının Konya'da baraj gölüne bıraktığı Japon balıklarını yakalamak için harekete geçti
Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, Amerikalının Konya'da baraj gölüne bıraktığı Japon balıklarını yakalamak için...
Türk ortaklı şirket koronavirüs aşısının insan testlerine başladı
Türk ortaklı şirket koronavirüs aşısının insan testlerine başladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Özgür Özel Meral Akşener Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli
Magazin Cem Yılmaz Özkan Uğur Demet Akalın Uraz Kaygılaroğlu
Spor Arda Turan Ersun Yanal Bülent Uygun Sergen Yalçın Ali Şafak Öztürk
Daha Fazla Futbolcu Beşiktaş İngiltere Instagram
Şu an buradasınız: Orman yangınlarında İHA'lar kullanılacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.5.2020 13:12:24. #1.14#
title