Orman yangınlarında İHA'lar kullanılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından orman yangınlarının tespitinde artık İHA'lar kullanılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından orman yangınlarının tespitinde artık İHA'lar kullanılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), orman yangınları ile mücadele için hazırlıklarını tamamladı. Türkiye'de özellikle Hatay'dan başlayıp Akdeniz ve Ege sahil bölgelerinden İstanbul'a kadar uzanan kıyı bandı orman yangınları için en riskli bölgeyi oluşturuyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hazırlıkların bu riske göre yapıldığını ve yangınla mücadele için yangın sezonunda araç, gereç ve personelin büyük bir bölümünün buralarda hazır bekletildiğini ifade etti. Orman yangınlarıyla mücadelede üç temel strateji belirlediklerini söyleyen Bakan Pakdemirli, "Bunların ilki önleme, yani yangın çıkmasına mani olacak eğitim ve bilinçlendirme çalışması. Unutmayalım ki orman yangınlarının yüzde 88'i insan kaynaklı ve bu oranın inmesi ancak eğitim, bilinçlenme ve dikkatle sağlanabilir" dedi.

İkinci stratejilerinin ise önleme, yani erken uyarı, hızlı ve etkin müdahale olduğunu vurgulayan Pakdemirli, "Orman yangınlarını tespitte bu yıl ilk defa İHA'lardan faydalanmaya başlıyoruz. Ülke genelinde 776 yangın gözetleme kulesinden ormanlarımızı izliyoruz. Yangından anında haberdar oluyor ve bin 140 noktada konuşlanmış ilk müdahale ekiplerimiz ile en kısa sürede yangınlara müdahale ediyoruz. Böylece yangınlara ilk müdahale süremizi 12 dakikaya indirdik" dedi.

Orman yangınlarıyla mücadele için büyük bir planlamaya ve titiz çalışmaya ihtiyaç olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, ekipmanın da oldukça önemli olduğunu vurgulayarak, "Yangınla mücadele kapsamında yaklaşık 8 bin araç görev alacak. 300 arazözü de bu yıl yenileyeceğiz" ifadelerini kullandı.

OGM'nin orman yangınları ile mücadele ekibi genişliyor

Bu yıl Türkiye'de meydana gelebilecek her büyüklükte ve zorluktaki yangına karşı hazırlıklarını tamamladıklarını vurgulayan Bakan Pakdemirli, "Orman yangınlarında bu yıl 18 bin 545 personel görev alacak. Bu arkadaşlarımızla beraber bu yıl alımı yapılacak yeni elemanlar ile ekibimizi daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Stratejilerinin son ayağını ise yanan alanların tekrar ağaçlandırılmasının, yani rehabilitasyon çalışmalarının oluşturduğunu belirten Bakan Pakdemirli, "Yanan ormanlık alanları ilk ağaçlandırma sezonunda, yani aynı yıl içinde tekrar ağaçlandırıyoruz. Anayasa gereği bu alanları başka bir maksatla asla kullandırmıyoruz. Ağaçlandırırken asli türlerin korunmasına da dikkat ediyoruz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA