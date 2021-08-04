Orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin hikayeleri hüzünlendirdi

Antalya ve Muğla'daki orman yangınlarında hayatını kaybeden 2'si orman işçisi 8 kişiden geriye hüzünlü hikayeleri kaldı.

Antalya ve Muğla'daki orman yangınlarında hayatını kaybeden 2'si orman işçisi 8 kişiden geriye hüzünlü hikayeleri kaldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da, Muğla'nın Marmaris ilçesinde 29 Temmuz'da farklı noktalarda yangın çıktı. Yangınlarda Antalya'da 7, Muğla'da ise 1 kişi hayatını kaybetti.

Yangında hayatını kaybedenlerden geriye duygulandıran hikayeleri kaldı.

82 yaşında evini saran yangını söndürmeye çalışırken yaşamını yitirdi

Yangınlardaki ilk ölüm haberi, Antalya'nın Akseki ilçesindeki orman yangınından geldi.

Kepezbeleni Mahallesi'nde 82 yaşındaki Hasan Ali Yüksel, evinin çevresini saran yangını söndürmek isterken duman zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetti.

Hasan Ali Yüksel'den geriye türkü söylediği görüntüler ve fotoğrafları kaldı.

Alevlerden kaçmak için evlerine sığınmışlar

Manavgat'taki orman yangınına Değirmenli Mahallesi Delioğlanlı mevkisindeki evlerinde yakalanan Osman (55) ve Şehri Kardaş (50) çifti hayatını kaybetti. Alevlerin evlerinin etrafını sarmasıyla önce koyunlarını kurtarmaya çalışan çift, ardından evlerine girerek yangından kurtulmaya çalıştı. Çiftin cansız bedeni evde bulundu.

Şehit orman işçilerinin geriye alevlerle mücadeledeki son görüntüleri kaldı

Manavgat ilçesi Gebece Mahallesi'ndeki Beloluk mevkisindeki orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında arazözün yanması üzerine İzmir Bergama Orman İşletme Müdürlüğünden Erdal Tovka ve Manisa Akhisar Orman İşletme Müdürlüğünden Yaşar Cinbaş şehit oldu.

Şehit işçi Tovka, babası Halil Tovka ile yaptığı son telefon görüşmesinde "Yangın devam ediyor fazla konuşamayacağım, biraz sonra konuşalım. Anneme selam söyle." dedi.

Şehit işçi Yaşar Cinbaş'ın eniştesi Niyazi Üstündağ ise "İşine aşıktı. Her göreve koşardı. Bana 'Vatan için canımı veririm' demişti." ifadesini kullandı.

Şehit orman işçilerinden geriye alevlerle mücadeledeki son görüntüleri kaldı.

Köpekleri günlerce evin önünde bekledi

Manavgat'ın Kalemler Mahallesi'nde 34 evin yanmasına neden olan orman yangınında Fahri Yiğitokur ve Alman eşi Andrea'nın cansız bedeni zeytinlikte bulundu.

Çiftin besledikleri köpek, yaralı olmasına rağmen günlerce evinin önünden ayrılmadı.

Çocukluk yaşlardan itibaren tanıştıkları öğrenilen çiftin 17 yıl önce Türkiye'ye taşındıkları, 5 yıl Marmaris'te yaşadıktan sonra huzurlu bir hayat için Kalemler Mahallesi'ne yerleştikleri öğrenildi.

Yangın söndürme ekiplerine su ve ayran taşıyordu

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Armutalan Mahallesi Şirinyer mevkisinde kaza yapınca alevlerin arasında kalarak hayatını kaybeden 25 yaşındaki Şahin Akdemir hayatını kaybetti.

Akdemir'in daha önceki yangınları söndüren ekibe de su ve ayran taşıdığı ortaya çıkmıştı. Şahin Akdemir'in sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde, "Su taşımaya devam. Yangıncılara su taşıyacağız yine. Allah hayırlarımızı kabul eylesin." sözleri dikkati çekiyor. Ortaya çıkan ikinci görüntüsünde ise yüzünde isler bulunan Akdemir, "Yangın hala devam ediyor, biz su taşıyoruz hala." ifadesini kullanıyor.

Baba Ali Akdemir, yaptığı açıklamada, oğlunun hayırsever, yiğit birisi olduğunu söyledi.

Oğlunun ekibe su ve ayran götürmeye gittiğini belirten Akdemir, "Fedakardı, vatanı için her şeyi severek yapıyordu. Dünkü yangının söndürülmesine katkı yapmak için gitmişti. Orada şehit oldu. Merttir, öyle hiç yılmazdı. 'Ölüme kadar giderim baba, ormanlar, hayvanlar yanıyor, insanlar rezil oluyor. Ben vatanım için varım' demişti" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin