Orman yangınlarında hayatını kaybedenler için Afyonkarahisar'da gıyabi cenaze namazı kılındı
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Orman yangınlarında hayatını kaybedenler için Afyonkarahisar'da gıyabi cenaze namazı kılındı

Orman yangınlarında hayatını kaybedenler için Afyonkarahisar'da gıyabi cenaze namazı kılındı
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Türkiye'deki orman yangınlarında yaşamını yitirenler için Afyonkarahisar'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Türkiye'deki orman yangınlarında yaşamını yitirenler için Afyonkarahisar'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Milli İrade Platformunun organizasyonuyla vatandaşlar, İmaret Camisi önünde cuma namazı çıkışında bir araya geldi.

Grup adına konuşma yapan Milli İrade Platformu İl Sorumlusu ve Eğitim Bir-Sen Afyonkarahisar Şube Başkanı Mustafa Arslan, yangınları söndürmek için gece gündüz canla başla mücadele edenlere teşekkür etti.

Yangın bölgelerindeki vatandaşların acısını paylaştıklarını ifade eden Arslan, şu değerlendirmede bulundu:

"Onlara dua için buradayız. Ülkemiz, her zaman olduğu gibi devlet-millet el ele bu zorluğun da üstesinden gelecek güç, kabiliyet ve imkanlara sahiptir. Ülkemizin bu yangın felaketine en yakın zamanda son vermeyi başarıp, hızlı bir restorasyon sürecini ortaya koyacağına ve devlet-millet dayanışması ile bütün yaraları saracağına inanıyoruz. Milli İrade Platformu olarak, canları pahasına mücadeleye devam eden tüm kamu görevlileri ve sivil vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyor, hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Her hal ve şartla ülkemizin ve milletimizin yanında olduğumuzu, yanan ormanlarımızın yeniden yeşertilmesi için üzerimize düşen görevi yerine getireceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."

Konuşmanın ardından İl Müftüsü Sinan Kazancı tarafından Türkiye'deki orman yangınlarında hayatını kaybeden vatandaşlar için gıyabi cenaze namazı kılınarak, dua edildi.

Orman yangınlarında hayatını kaybedenler için Afyonkarahisar'da gıyabi cenaze namazı kılındı
Orman yangınlarında hayatını kaybedenler için Afyonkarahisar'da gıyabi cenaze namazı kılındı
Orman yangınlarında hayatını kaybedenler için Afyonkarahisar'da gıyabi cenaze namazı kılındı
Orman yangınlarında hayatını kaybedenler için Afyonkarahisar'da gıyabi cenaze namazı kılındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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Orman yangınlarında hayatını kaybedenler için Afyonkarahisar'da gıyabi cenaze namazı kılındı - Haberler
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