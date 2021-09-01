Orman yangınlarında gönüllü mücadele eden kadınlardan Anıtkabir ziyareti

Dalyan Otelciler Derneği (DOD) 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Köyceğiz, Ortaca, Marmaris, Fethiye ve Seydikemer'de orman yangınlarında gönüllü mücadele eden 30 kadın ve yangında şehit olan Şahin Akdemir'in ailesini Anıtkabir'e götürdü.

Dalyan Otelciler Derneği (DOD) 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Köyceğiz, Ortaca, Marmaris, Fethiye ve Seydikemer'de orman yangınlarında gönüllü mücadele eden 30 kadın ve yangında şehit olan Şahin Akdemir'in ailesini Anıtkabir'e götürdü.

Anıtkabir'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi huzuruna çıkan kadınlar, ellerindeki çiçekleri mozoleye bıraktı. Kafile, Atatürk ve Kurtuluş Savaşı müzelerini gezdikten sonra birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi binasını ziyaret etti.

Orman yangınlarında gönüllülerin büyük özveriyle mücadele ettiğini hatırlatan DOD Başkanı Ali Mürşit Yağmur, "Orman yangınlarında gönüllü mücadele eden kadınları 30 Ağustos'ta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi huzuruna getirmekten dolayı mutluyuz" dedi.

Marmaris yangınında su taşırken hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in babası Ali Akdemir, ilk defa Anıtkabir'e geldiğini ve çok duygulandığını dile getirdi. Akdemir, 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladığını ve şehitleri rahmetle andığını ifade etti.

30 kadınla ziyareti gerçekleştirdiklerini anlatan Merve Koçyiğit ise Anıtkabir'e ilk defa geldiğini belirterek etkinliği düzenleyen Dalyan Otelciler Derneği'ne teşekkür etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı