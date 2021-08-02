ORMAN YANGINLARINA KARŞI YEŞİL VATAN İÇİN BİRLİK ZAMANI

Eklenme tarihi 2 Ağustos 2021ABONE OL ORMAN YANGINLARINA KARŞI YEŞİL VATAN İÇİN BİRLİK ZAMANI Aşırı sıcakların devam ettiği bu dönemde ülkemizin ciğerlerini yakan orman yangınlarını söndürmeye çalışan itfaiye ekipleri ve gönüllü halkımız canla başla alevlerle savaşırken tüm Türkiye tek yürek oldu.

Eklenme tarihi 2 Ağustos 2021

ABONE OL ORMAN YANGINLARINA KARŞI YEŞİL VATAN İÇİN BİRLİK ZAMANI Aşırı sıcakların devam ettiği bu dönemde ülkemizin ciğerlerini yakan orman yangınlarını söndürmeye çalışan itfaiye ekipleri ve gönüllü halkımız canla başla alevlerle savaşırken tüm Türkiye tek yürek oldu. Halkımız şimdi yanan ormanları tekrar ağaçlandırmak için seferberliğe hazırlanıyor.

Esenler Belediyesi olarak, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin çağrısına kulak verdik ve Türkiye'de birçok noktada mücadele edilen orman yangınlarına karşı başlatılan fidan bağışı kampanyasına 7 bin 500 fidanla destek olma kararı aldık.

ORMAN YANGINLARINDA HASAR ALAN TOPRAKLARIMIZI YENİDEN AĞAÇLANDIRACAĞIZ Türkiye'nin birçok şehrinde çıkan yangınlarla mücadele sürüyor. Bir yandan alevleri durdurma çabası devam ederken bir yandan da yok olan ormanları yeniden canlandırmak için fidan bağış kampanyaları başlatılıyor.

Ülkemizin dört bir yanındaki yangınlara devlet tüm imkanlarıyla müdahale ederken, ağaçlandırmada Avrupa'da 1. sırada olan ülkemize bu bağlamda katkı sağlamak için Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu da, Esenler halkı adına 7 bin 500 fidan bağışında bulunarak kampanyaya destek olacaklarını açıkladı.

Ülkemizin dört bir yanındaki orman yangınlarına devletimiz tüm imkanlarıyla müdahale ederken, ağaçlandırmada Avrupa'da 1. sırada olan ülkemize bu bağlamda katkı sağlamak için Esenler Belediyesi olarak Esenler halkı adına 7. 500 fidan bağışı yapacağız. #BirlikOlmaVakti ?????? pic. twitter. com/0eW13pBtjp

— Mehmet Tevfik GÖKSU (@mt_goksu) July 31, 2021

Basketbol Heyecanı Sokakta Esenler Belediyesi'nin, "Esenler'deBasketbol, Spor Yap Bol Bol" sloganıyla gerçekleştirdiği, "3×3 Sokak Basketbolu Turnuvası"birbirinden heyecanlı müsabakalara sahne oluyor. Esenler'in 16...

ESENLER ÖYKÜ GÜNLERİ BAŞLIYOR Türk Edebiyatı'nın en önemli öykücülerinden Ömer Seyfettin'in vefatının 100. yılına özel olarak Esenler Belediyesi, Ömer Seyfettin anısına "Esenler...

Esen Akademi'den Rekor Başarı Esenler Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan Esen Akademi, eğitim verdiği üniversiteye hazırlık kursunda yüzde 85...

Sosyal Belediyeciliğe Sosyal Medya Desteği Esenlerliler, Esenler Belediyesi'nin etkinlik, hizmet ve projelerini sosyal medya üzerinden de takip edebiliyor, çözüm, öneri ve şikayetlerini anında...

Kaynak: Habermetre