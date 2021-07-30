Orman yangınlarına karşı Kırıkkale'den fidan kampanyasına destek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Orman yangınlarına karşı Kırıkkale'den fidan kampanyasına destek

Orman yangınlarına karşı Kırıkkale'den fidan kampanyasına destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Türkiye'nin birçok yerinde devam eden yangınlar nedeniyle başlatılan fidan dikme kampanyasına katılan Kırıkkale Belediyesi, 10 bin fidan bağışı yaptı.

Türkiye'nin birçok yerinde devam eden yangınlar nedeniyle başlatılan fidan dikme kampanyasına katılan Kırıkkale Belediyesi, 10 bin fidan bağışı yaptı.

Turizm merkezleri başta olmak üzere Türkiye'nin birçok bölgesinde devam eden orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürüyor. Yanan bölgeleri yeniden ağaçlandırmak ve yeşillendirmek için fidan dikme kampanyası başlatıldı. Kırıkkale Belediyesi de 10 bin adet fidan bağışında bulundu. Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, ülkenin dört bir yanında eş zamanlı olarak başlayan ve ciğerleri yakan orman yangınlarının yaralarını sarmak için belediye olarak Kırıkkaleliler adına 10 bin fidan bağışlama kararı aldıklarını söyledi.

"Ciğerlerimiz yandı"

Devletin var gücü ile orman yangınlarına müdahale ettiğini dile getiren Saygılı, "Son 2 gün içerisinde ülkemizin dört bir yanından peş peşe yangın haberleri ile ciğerlerimiz yandı. Adana-Kozan, Osmaniye, Mersin-Silifke, Aydıncık, Kütahya-Emet, Antalya-Alanya, Aydın-Didim ve Muğla-Bodrum, Marmaris'ten de alevler ardı ardına yükseldi. Binlerce dönümlük arazide çıkan yangınlara devletimiz tüm kurumlarıyla geleceği korumak için mücadele veriyor. Belediye olarak da Kırıkkaleliler adına cennet vatanımızın bereketli topraklarını yeniden yeşertmek için bu kampanyaya destek oldu" dedi. - KIRIKKALE

Orman yangınlarına karşı Kırıkkale'den fidan kampanyasına destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Tanju Özcan İlham Aliyev Ömer Halisdemir Adil Karaismailoğlu
Magazin Ece Erken Buse Varol Acun Ilıcalı Bülent Serttaş
Spor Diego Hakan Reçber Ahmet Ağaoğlu Roger Schmidt Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Orman yangınlarına karşı Kırıkkale'den fidan kampanyasına destek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 13:53:07. #1.15#

title