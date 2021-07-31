Orman yangınlarına karşı jandarma ekipleri teyakkuza geçti
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Orman yangınlarına karşı jandarma ekipleri teyakkuza geçti

Orman yangınlarına karşı jandarma ekipleri teyakkuza geçti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler orman yangınlara karşı teyakkuza geçerken, ormanlık alanlarda denetimler sıklaştırdı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler orman yangınlara karşı teyakkuza geçerken, ormanlık alanlarda denetimler sıklaştırdı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipleri yüzde 57'sinin ormanlarla kaplı Bilecik'te karşı teyakkuza geçtiler. Türkiye'nin belirli illeri ve noktalında çıkan orman yangınları son olarak Bilecik'te de görülmüştü. Bunun ardından İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Muzaffer Sandan öncülüğünde kurulan timler orman alanlarda yangına karşı denetimleri sıklaştırdı. Ekipleri hakim tepelerde il genelindeki orman alanları gözetleme noktalarında köy muhtarını da bilgilendirdiler. - BİLECİK

Orman yangınlarına karşı jandarma ekipleri teyakkuza geçti
Orman yangınlarına karşı jandarma ekipleri teyakkuza geçti
Orman yangınlarına karşı jandarma ekipleri teyakkuza geçti
Orman yangınlarına karşı jandarma ekipleri teyakkuza geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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