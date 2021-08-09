Orman yangınlarına karşı drone destekli denetim
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Orman yangınlarına karşı drone destekli denetim

Orman yangınlarına karşı drone destekli denetim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, orman yangınlarının önlenmesi faaliyetleri kapsamında drone destekli denetimler sürüyor.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, orman yangınlarının önlenmesi faaliyetleri kapsamında drone destekli denetimler sürüyor.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince orman yangınlarının önlenmesi, vatandaşların bilinçlendirilmesi ve ormanlık alanların kontrolü amacıyla drone destekli denetim faaliyetleri gerçekleştiriliyor. 27 Temmuz 2021 günü başlayan ormanlık alanların kontrollerinde, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 517 devriye faaliyeti gerçekleştirilirken toplam 2 bin 519 şahıs ile görüşülerek orman yangınlarının önlenmesi konusunda bilgilendirme faaliyeti yapıldı. Ormanları korumak amacıyla ormanlık alanların denetimine ve vatandaşlarla bilgilendirme faaliyetlerine devam edileceği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Orman yangınlarına karşı drone destekli denetim
Orman yangınlarına karşı drone destekli denetim
Orman yangınlarına karşı drone destekli denetim
Orman yangınlarına karşı drone destekli denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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