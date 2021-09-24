Orman yangınlarına karşı başarılı mücadele eden Denizli Büyükşehre çifte gurur - Haberler
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Orman yangınlarına karşı başarılı mücadele eden Denizli Büyükşehre çifte gurur

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Orman yangınlarına karşı başarılı mücadele eden Denizli Büyükşehre çifte gurur

Denizli ve çevre illerde yaşanan orman yangınlarına karşı başarılı şekilde mücadele eden Denizli Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı ve Denizli Valiliği tarafından "Teşekkür Belgesi" ile ödüllendirildi.

DENİZLİ (İHA) - Denizli ve çevre illerde yaşanan orman yangınlarına karşı başarılı şekilde mücadele eden Denizli Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı ve Denizli Valiliği tarafından "Teşekkür Belgesi" ile ödüllendirildi.

Denizli ve çevre illerde, bir süre önce yoğun şekilde yaşanan orman yangınlarına karşı başarılı bir şekilde mücadele eden Denizli Büyükşehir Belediyesi, Orman Bölge Müdürlüğü ve AFAD Denizli İl Müdürlüğü ekipleri teşekkür belgesi ile ödüllendirildi. Denizli Valiliği'nde gerçekleştirilen programa, Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve beraberindekiler katıldı. Denizli Valisi Atik, törende yangın söndürme ve soğutma faaliyetlerine katılan Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Orman Bölge Müdürlüğü ve AFAD Denizli İl Müdürlüğü ekiplerine teşekkür belgesi verdi. Vali Atik ayrıca İçişleri Bakanlığı'nın gönderdiği ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla hazırlanan teşekkür belgesini de Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a takdim etti.

Vali Atik: "Türkiye'de örnek illerden biri olduk"

Denizli Valisi Atik, yaptığı konuşmada Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a teşekkür ederek, "Hem şahsınıza, hem personelinize göstermiş olduğunuz gayretten dolayı teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Bizleri gururlandırdınız. Çok güzel bir uyumla, Denizlimizde çok şükür yangınlar büyümeden kontrol altına alındı. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizim yüzümüzü ağarttınız. Denizli olarak Türkiye'de örnek illerden biri olduk. Bu başarı sizin" dedi. Ekiplerin cansiperane görev yaptığını vurgulayan Vali Atik, "Allah razı olsun. Büyükşehir Belediyemiz çevre il ve ilçelere de yardım için gitti. Buradaki kısıtlı ekibimize rağmen biz bu başarıyı elde ettik" diye konuştu.

"Güzel bir işbirliği sergilendi"

Başkan Osman Zolan ise, Büyükşehir Belediyesi olarak gerek Denizli'de gerekse şehir dışında gerçekleşen orman yangınlarında tüm ekiplerle büyük bir uyumla çalıştıklarını söyledi. Başkan Osman Zolan, "Orman teşkilatımız, itfaiye teşkilatımız, AFAD'ımız işbirliği içerisinde, orman yangınlarına anında müdahale etti. Yangınlar büyümeden söndürüldü" dedi. Kendisinin ve Vali Atik'in de sürekli olay yerinde olduğunu anlatan Başkan Zolan, "Hem moral hem de sevk idare anlamında orada bulunmamız gerekiyordu. Hep beraber güzel bir işbirliği örneği sergilendi. İtfaiye teşkilatımız hem Marmaris hem de Manavgat'taki yangınların söndürülmesine de destek oldu" diye konuştu.

Teşekkür belgelerinin moral ve motivasyon sağladığını söyleyen Başkan Zolan,"Allah'ım tekrarını göstermesin. Her yönüyle işbirliği içerisinde olmamız gerektiği daha net ortaya çıktı" dedi. - DENİZLİ

Orman yangınlarına karşı başarılı mücadele eden Denizli Büyükşehre çifte gurur

Orman yangınlarına karşı başarılı mücadele eden Denizli Büyükşehre çifte gurur

Orman yangınlarına karşı başarılı mücadele eden Denizli Büyükşehre çifte gurur

Orman yangınlarına karşı başarılı mücadele eden Denizli Büyükşehre çifte gurur

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Orman yangınlarına karşı başarılı mücadele eden Denizli Büyükşehre çifte gurur - Haberler
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