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Orman yangınlarına İHA ve yapay zekalı müdahale

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu yıl orman yangınlarına daha erken ve etkili şekilde müdahale etmek için gerekli tedbirlerin alındığını bildirerek, "Yangın başlangıcı ve yangın sırasındaki görüntülerin teknolojik olarak değerlendirilip erken, etkin ve en tasarruflu olarak...

Orman yangınlarına İHA ve yapay zekalı müdahale
16.06.2020 12:35 | Son Güncelleme: 16.06.2020 12:35

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu yıl orman yangınlarına daha erken ve etkili şekilde müdahale etmek için gerekli tedbirlerin alındığını bildirerek, "Yangın başlangıcı ve yangın sırasındaki görüntülerin teknolojik olarak değerlendirilip erken, etkin ve en tasarruflu olarak orman yangınlarına müdahale edilmesi için 1 İHA kiralandı." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Pakdemirli, yarın İzmir'de düzenleyeceği basın toplantısında, bu yıl orman yangınlarıyla mücadele kapsamındaki çalışmaları anlatacak ve yangınlarda kullanılacak araç ve gereçlerin tanıtımını yapacak.

Açıklamada, konuya ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Pakdemirli, orman teşkilatı olarak yangınlara karşı var güçleriyle çalıştıklarını belirterek, orman yangınlarının yüzde 88'inin insan kaynaklı olduğunu ve bu nedenle en önemli görevin vatandaşlara düştüğünü aktardı.

Orman yangınlarıyla mücadeleyi, "önleme", "söndürme" ve "rehabilite" olmak üzere 3 stratejiyle yürüttüklerine işaret eden Pakdemirli, ihbar alınan veya tespit edilen orman yangınlarına 1140 noktada konuşlanmış ilk müdahale ekibiyle en kısa sürede müdahale ettiklerini aktardı.

Pakdemirli, 2003 yılında ortalama 40 dakika olan yangına ilk müdahale süresini, verilen eğitimler, geliştirilen altyapı faaliyetleri ve teknolojiyle donatılmış sistemler sayesinde 2019 yılında 12 dakikaya indirdiklerini belirterek, 2023 yılı hedeflerinin bu süreyi 10 dakikaya düşürmek olduğunu, bunun için gerekli yatırımların yapıldığını ve tedbirlerin aldığını kaydetti.

Bu yıl orman yangınlarına daha erken ve etkili şekilde müdahale etmek için gerekli tedbirlerin alındığını vurgulayan Pakdemirli, "Bu kapsamda, yer ekiplerinde 1072 arazöz, 281 su tankeri, 586 ilk müdahale aracı, 185 dozer, 473 diğer araç-iş makinaları ile birlikte toplam 2 bin 597 adet araç ve bu araçlarda görevli 10 bin 545 yangın işçisi, 3 bin teknik eleman, 5 bin orman muhafaza memuru olmak üzere 18 bin 545 personel görev yapacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Helikopter ve uçaklar görev yapacak"

Havadan ise 6 idari helikopterin yanında 27 yangın söndürme helikopteri ve 2 adet 10 tonluk amfibik uçağın görev yapacağını bildiren Pakdemirli, şu bilgileri verdi:

"Orman yangını organizasyonunda kullanılan yaklaşık 8 bin araç, anlık olarak araç takip sistemi ile takip edilerek orman yangınlarına müdahale edilecek. Ayrıca, yangın başlangıcı ve yangın sırasındaki görüntülerin teknolojik olarak değerlendirilip erken, etkin ve en tasarruflu olarak orman yangınlarına müdahale edilmesi için 1 İnsansız Hava Aracı (İHA) kiralandı. Bu aracımız, 1 Temmuz-28 Eylül tarihlerinde 90 gün süreyle görev yapacak. Geliştirilecek yapay zeka uygulaması ile yangınlar otomatik tespit edilecek ve yangının seyri anlık yangın kontrol merkezine aktarılacak, böylece söndürme stratejisinin belirlenmesinde büyük kolaylık sağlayacak."

"Yanan alanlar ağaçlandırılıyor"

Bakan Pakdemirli, ülke yüzölçümünün yaklaşık yüzde 29'unun ormanlarla kaplı olduğunu anımsatarak, son 10 yıllık verilere göre yıllık ortalama 2 bin 209 orman yangını çıktığını ve 7 bin 330 hektar alanın etkilendiğini aktardı.

Yangından zarar gören alanların tamamının Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından yeniden ağaçlandırıldığının altını çizen Pakdemirli, yangından etkilenen orman alanlarının, Anayasa'nın 169. maddesi gereği ağaçlandırma haricinde, tarımsal faaliyet, yerleşim gibi başka bir amaç için kullanılmasının engellendiğine dikkati çekti.

Pakdemirli, orman yangınlarıyla mücadelede başarıyı getiren en önemli faktörün, erken haber alma ve etkili müdahale için ülke genelinde kurulan 776 yangın gözetleme kulesi olduğunu belirterek, "Orman teşkilatı ekiplerimiz Ege ve Akdeniz başta olmak üzere mayıs ve kasım ayları arasında yurt genelinde teyakkuz halinde çalışmalarını sürdürüyor. Orman Genel Müdürlüğümüz ile Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün birlikte yürüttüğü Meteorolojik Yangın Risk Haritası ile de saatlik bazda oluşabilecek yangınlara karşı ekipler uyarılıyor." ifadelerini kullandı.

"10 ülkedeki yangınlara yardım ettik"

"Ateş savaşçıları" olarak nitelendirilen yangın ekiplerinin, yıl boyunca eğitim ve tatbikatlarla yangın sezonuna hazırlandığını aktaran Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede 11 bin 545 yangın işçisine 3 bin teknik personele ve 5 bin orman muhafaza memuruna işbaşı eğitimi verildi. Bu yıl ayrıca gönüllü yangın söndürme işçisi olmak için müracaatta bulunan 11 bin 500 vatandaşımıza yangın eğitimi verildi. Diğer taraftan, 14 ülkeden 226 teknik personele Antalya Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi'nde eğitim verdik. 10 farklı ülkedeki 34 farklı yangına uçak ve helikopterlerle yardımda bulunduk."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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