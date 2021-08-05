Orman yangınlarına havadan karadan müdahale sürüyor

Antalya, Aydın, Denizli, Isparta ve Muğla'daki yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Antalya, Aydın, Denizli, Isparta ve Muğla'daki yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. Orman yangınlarına çok sayıda araç ve personelle havadan, karadan ve denizden müdahale ediliyor. Muğla'nın Milas ilçesindeki Kemerköy Termik Santrali'ne kadar gelen yangın ana binaya sıçramadan kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, son 9 günde 38 ilde 180 orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi. Muğla'nın Milas ilçesindeki Kemerköy Termik Santrali'ndeki yangın ana binaya sıçramadan kontrol altına alındı.

Santral çevresinde hazır bekletilen çok sayıda arazöz, itfaiye aracı, TOMA ve su tankeri gece boyunca yoğun mücadele vererek alevlerin termik santralin ana binası ve sosyal tesislere ulaşmasını engelledi. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangının söndürülmesi için ekipler havadan ve karadan müdahalede bulundu. Mahalle sakinleri de söndürme çalışmalarına traktörlerle katıldı.

Azerbaycan'dan kalkan bir amfibi uçak da Muğla ve ilçelerinde orman yangınlarının kontrol altına alınması amacıyla yürütülen çalışmalara dahil oldu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, son 9 günde 38 ilde 180 orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi.

Pakdemirli, Twitter hesabından, "Son 9 günde, 38 ilde 180 orman yangınını kontrol altına aldık. 'Ormanın Kahramanları'nın 5 ilde 12 adet orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları büyük bir özveriyle devam ediyor. " açıklamasında bulundu.

Antalya'nın Manavgat İlçesine bağlı Karaisa Mahallesinde, İbradı, Alanya ve Akseki ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Oymapınar Barajı çevresine de sıçrayan yangına da havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Gündoğmuş ilçesindeki Bayır, Güzelbağ, Alara ve Susuzköy mahallelerinde etkisini sürdüren yangını ekipler kontrol altına almaya çalışıyor. Ekipler, İbradı ilçesindeki Eynif Ovası, Demirkapı tünelinin kuzey bölgesinde dün çıkan orman yangınlarına da müdahale ediyor. orman yangınları söndürme uçak havadan müdahale antalya muğla

Kaynak: Habermetre