Orman yangınları turizmcilerin gelir beklentisini yüzde 25 düşürdü
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Orman yangınları turizmcilerin gelir beklentisini yüzde 25 düşürdü

Orman yangınları turizmcilerin gelir beklentisini yüzde 25 düşürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Ege ve Akdeniz bölgelerinde etkili olan orman yangınları, Ağustos ayında turist sayısında ciddi artış bekleyen turizmcileri endişelendirdi.

Ege ve Akdeniz bölgelerinde etkili olan orman yangınları, Ağustos ayında turist sayısında ciddi artış bekleyen turizmcileri endişelendirdi.

Sianji Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Recai Çakır, "Yangınların çıkmasıyla birlikte yüzde 10 civarında iptallerimiz oldu. Bazı otellerde bu rakam yüzde 20-25'lere kadar ulaştı. Bu iptallerin çoğu yurt dışından yapılan rezervasyonlar. Ciddi ciroların yapıldığı Ağustos ayında doluluklar yüzde 50'lere kadar geriledi. Turizmcilerin Ağustos ayı gelir beklentilerinde yüzde 25-30 arasında bir daralma oldu" dedi.

Yüksek ciroların yapıldığı Ağustos ayında otellerin yüzde 10-20 civarında indirim yaparak sezonu boş geçirmemeye çalıştıklarını belirten Çakır, "Bazı otellerde doluluklar yüzde 50'lere kadar geriledi. Çok az sayıda otel yüzde 80 doluluk ile hizmet veriyor. Turizmcilerin Ağustos ayı gelir beklentilerinde yüzde 25-30 daralma oldu. Önümüzdeki birkaç gün çok önemli. Ağustosun ikinci yarısından sonra toparlamaya başlayacağız. Yeni bir yangın veya olumsuz bir durum yaşanmazsa Eylül ayının güzel geçeceğini düşünüyoruz. Umarım yaşadıklarımız herkese ders olur. Küresel ısınma baz alınarak tüm tedbirler çok kıymetli. Yangının söndürülmesinde çaba gösteren tüm kurum, kuruluş ve vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Ülkemize geçmiş olsun diliyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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