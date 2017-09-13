Orman yangınları kontrol altına alınamıyor



KÜTAHYA - Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Kabaklar köyündeki orman yangını kontrol altına alınamıyor.

Köyün doğu tarafında yangın kontrol altına alınırken, bu kez de güney tarafında yangın giderek büyüdü.

Kabaklar köyünde yaşayan köy halkının boşaltılmasının ardından, hayvanlarda köyden tahliye edildi. Köyde bulunan mezarlık ise yandı.

Havanın kararmasının ardından görev yapan yangın söndürme helikopterleri ve uçaklar kalkış yapamayınca ara yangın söndürme çalışmalarına ara vermek zorunda kaldılar.

Bölgeye İzmir ve Manisa illerinden orman ekipleri sevk edildi.

Emet ve Hisarcık ilçeleri ile çevrede bulunan köylerin cami hoparlörümden vatandaşları yardım etme çağrısında bulunuldu. Ayrıca Emet ilçesinden gönüllü vatandaşlar yangın söndürme çalışmaları için araçlarla yangın bölgesine getirildi.

Kütahya Vali Vekili Sedat Oktar ve Kütahya Emniyet Müdürü Hasan Çevik olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Kütahya'daki orman yangınlarına, gün içinde 5 uçak, 20 helikopter, 143 arazöz ve 24 dozerle müdahale ediliyor. Bu sayı çevre illerden gelen ekiplerle birlikte sürekli artıyor.



TOKAT - Tokat'ın Almus ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Almus ilçesine bağlı Durudere köyünde iddiaya göre otluk alanda çıkan anız yangını ormanlık alana sıçradı. Kuruyan otlar ve çalıların etkisi ile büyüyen yangına Amasya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler müdahale etti. Çevre ilçelerden de itfaiye ekiplerininde katıldığı yangın söndürme çalışmaları yaklaşık 6 saattir devam ediyor. Pelit ağaçlarla kaplı yaklaşık 10 hektarlık ormanlık alanda etkili olan yangının köye sıçrama tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Ekipler yoğun duman altında yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor. Köy sakinlerinden Fatma Öztürk yangını tarlada çalışırken fark ettiğini söyledi. Ceviz ağaçlarını yangında zarar gördüğünü ifade eden Öztürk, "Yangının anız yangınından çıktığı söyleniyor" dedi.



KARS - Sarıkamış Ormanları yanmaya devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına müdahale etmekte yetersiz kalıyor.

Sarıkamış'ta, orman yangını 4'üncü günde de devam ediyor. Her geçen gün daha da geniş alana yayılan yangından yaklaşık 40 hektar alan zarar gördü.

Sarıkamış İznos Mevki Komtepe bölgesinde devam eden yangına Orman İşletme Müdürlüğü Sarıkamış Belediyesi, Kars Belediyesi, Kafkas Üniversitesi, itfaiyelerinin yanı sıra 9'uncu Komando Tugay Komutanlığı'ndan getirilen su tankerleri ile Erzurum, Gümüşhane ve Rize Orman Müdürlüklerine ait arazözler ile müdahale ediliyor.

Sarıkamış ormanlarında yangın devam ederken, yangına müdahale bulunan vatandaşlar için bölgede Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri de olası zehirlenmeler ile yaralanmalara karşı hazır bekletiliyor. Yangının kontrol altına alınmasına ise rüzgar engel oluyor. Araçlarla müdahale edilemeyen bölgelerde söndürülen yangın, soğutulmadığı için rüzgarın etkisiyle yeniden başlıyor.