Orman Yangınları ile Mücadele Toplantısı
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Orman Yangınları ile Mücadele Toplantısı

Orman Yangınları ile Mücadele Toplantısı
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Faaliyetler, tedbirler, araç ve ekipman kapasitesi, orman yangınları ile orman yangını esnasında yapılan mücadele çalışmalarına ilişkin bilgilerin verildiği Orman Yangınlarıyla Mücadele toplantısı Vali İlhami AKTAŞ başkanlığında gerçekleştirildi.

Faaliyetler, tedbirler, araç ve ekipman kapasitesi, orman yangınları ile orman yangını esnasında yapılan mücadele çalışmalarına ilişkin bilgilerin verildiği Orman Yangınlarıyla Mücadele toplantısı Vali İlhami AKTAŞ başkanlığında gerçekleştirildi.

Orman Bölge Müdürlüğü Dardanos Yerleşkesinde gerçekleştirilen toplantıya; İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Orman Bölge Müdürü Enver Demirci ve Orman Bölge Müdürlüğü personeli katıldı.

Toplantıda; Orman Bölge Müdürü Enver Demirci tarafından Çanakkale'de çıkan yangınlar, orman yangınları konusunda alınan tedbirler, araç ve ekipman kapasitesi, orman yangınları ile orman yangını esnasında yapılan mücadele çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Çanakkale genelinde olası orman yangınlarının önlenmesine, çıkan yangınların kısa sürede en az zararla söndürülmesine, kurumlar arası koordinasyon ve iş birliğinin etkinleştirilmesine yönelik çalışmalar ile kurumlar itibariyle yapılması gereken hususların değerlendirildiği toplantıda Vali İlhami AKTAŞ, olası orman yangınlarının önlenmesine yönelik yapılması gereken ortak çalışmalar ve koordinasyonu gerektiren konularla ilgili talimatlar verirken vatandaşlarımızın da konu ile ilgili daha hassas ve dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Toplantı, görüş ve önerilerin ardından sona erdi.

Kaynak: Habermetre

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