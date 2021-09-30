Orman Yangınları ile Mücadele Kapsamında Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Karar
İlimizde 30. 09. 2021 tarihinden 31. 10. 2021 tarihine kadar mesire yerleri, tabiat parkları, piknik alanları da dahil olmak üzere ormanlık alanlarda ve ormanlık alanların yakınında mangal/semaver/ateş yakılmasına müsaade edilmemesine karar verilmiştir.
İlimizde 30. 09. 2021 tarihinden 31. 10. 2021 tarihine kadar mesire yerleri, tabiat parkları, Piknik alanları da dahil olmak üzere ormanlık alanlarda ve ormanlık alanların yakınında mangal/semaver/ateş yakılmasına müsaade edilmemesine karar verilmiştir.
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