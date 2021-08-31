Orman Yangınları ile Mücadele Kapsamında Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Karar

Orman Yangınları ile Mücadele Kapsamında Uygulanacak Tedbirlere İlişkin KararOrman Yangınları ile Mücadele Kapsamında Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Kararİlimizde 31. 08. 2021 tarihinden 30. 09.

Orman Yangınları ile Mücadele Kapsamında Uygulanacak Tedbirlere İlişkin KararOrman Yangınları ile Mücadele Kapsamında Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Kararİlimizde 31. 08. 2021 tarihinden 30. 09. 2021 tarihine kadar mesire yerleri, tabiat parkları, piknik alanları da dahil olmak üzere ormanlık alanlarda ve ormanlık alanların yakınında mangal/semaver/ateş yakılmasına müsaade edilmemesine karar verilmiştir.

Kaynak: Habermetre