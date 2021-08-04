Orman Yangınları ile Mücadele Kapsamında Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Karar
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Orman Yangınları ile Mücadele Kapsamında Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Karar

Orman Yangınları ile Mücadele Kapsamında Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Karar
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Orman Yangınları ile Mücadele Kapsamında Uygulanacak Tedbirlere İlişkin KararOrman Yangınları ile Mücadele Kapsamında Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Kararİlimizde 04. 08.

Orman Yangınları ile Mücadele Kapsamında Uygulanacak Tedbirlere İlişkin KararOrman Yangınları ile Mücadele Kapsamında Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Kararİlimizde 04. 08. 2021 tarihinden itibaren mesire yerleri, tabiat parkları, piknik alanları da dahil olmak üzere ormanlık alanlarda ve orman alanların yakınında mangal/semaver/ateş yakılmasına müsaade edilmemesine karar verilmiştir.

Kaynak: Habermetre

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Orman Yangınları ile Mücadele Kapsamında Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Karar - Haberler
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